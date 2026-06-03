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Kinh tế

Những người 'gỡ khó' dây chuyền sản xuất

P.V

Từ những bất tiện tưởng chừng rất nhỏ trong quá trình sản xuất, hai công nhân của Xí nghiệp Cơ khí Chế biến, Công ty CP Cao su Tân Biên đã miệt mài tìm tòi, cải tiến để công việc trở nên an toàn hơn, nhẹ nhàng hơn. Những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn lao động không chỉ giúp giảm sức người mà còn mang lại giá trị làm lợi hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho doanh nghiệp.

Từ nỗi vất vả của công nhân

Nhiều năm gắn bó với dây chuyền sản xuất mủ latex, anh Bùi Văn Tú, công nhân Tổ sản xuất mủ, luôn quan niệm rằng nơi nào còn bất cập thì nơi đó cần để cải tiến.

“Làm nhiều, sửa nhiều nên mình thấy được những khó khăn phát sinh hằng ngày. Chỗ nào anh em làm vất vả hoặc có nguy cơ mất an toàn thì mình tìm cách khắc phục cho đơn giản hơn”, anh Tú chia sẻ.

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Anh Bùi Văn Tú, công nhân Tổ sản xuất mủ với nhiều sáng kiến giúp cải thiện quy trình và nâng cao chất lượng môi trường làm việc cho anh em đồng nghiệp

Năm 2022, trong quá trình sản xuất, anh nhận thấy công nhân thường phải leo lên bục thang cao gần 2 mét để kéo ray lọc ra khỏi bồn trung chuyển vệ sinh. Ray lọc dài, nặng và trơn ướt khiến việc thao tác tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động.

Từ thực tế đó, anh nghiên cứu và lắp đặt hệ thống tời nâng hạ ray lọc tại bồn trung chuyển. Thay vì dùng sức người để kéo ray lọc lên xuống, công nhân chỉ cần vận hành tời để đưa ray lọc ra ngoài vệ sinh rồi lắp trở lại vị trí làm việc.

Giải pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt: giảm sức lao động, rút ngắn thời gian vệ sinh thiết bị và quan trọng hơn là hạn chế nguy cơ tai nạn lao động.

“Trước đây phải đứng trên bục cao để kéo ray lọc rất nặng và nguy hiểm. Bây giờ chỉ cần bấm tời là thao tác được, anh em làm việc nhẹ nhàng hơn rất nhiều”, anh Tú cho biết.

Với anh, phần thưởng lớn nhất không nằm ở những bằng khen mà ở việc đồng nghiệp có điều kiện làm việc thuận lợi và an toàn hơn mỗi ngày.

Giá trị từ những thay đổi nhỏ

Nếu anh Bùi Văn Tú tập trung vào những cải tiến kỹ thuật trực tiếp trên dây chuyền thì anh Phạm Văn Tiến, Tổ trưởng Tổ sản xuất mủ, lại dành nhiều tâm huyết cho việc tối ưu quy trình sản xuất.

Gần 20 năm làm việc tại nhà máy, từng trải qua nhiều vị trí khác nhau, anh Tiến hiểu rõ từng khó khăn của người lao động trong quá trình sản xuất.

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Anh Phạm Văn Tiến, Tổ trưởng Tổ sản xuất mủ luôn đồng hành cùng các đồng nghiệp đảm bảo quy trình và chất lượng sản phẩm

“Ngày nào cũng trực tiếp làm việc với anh em nên mình biết công đoạn nào còn bất hợp lý, chỗ nào có thể cải tiến để công việc hiệu quả hơn”, anh nói.

Một trong những sáng kiến tiêu biểu của anh là giải pháp lắp đặt thêm buồng hút và quạt làm nguội ở cuối lò sấy mủ. Trước đây, nhiệt độ bành mủ sau khi ra lò thường vượt 75 độ C, khiến công nhân phải chờ nguội mới có thể tiếp tục thao tác, ảnh hưởng đến năng suất và điều kiện làm việc.

Sau khi cải tiến, nhiệt độ mủ giảm xuống dưới 50 độ C theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Công nhân không còn phải chờ đợi quá lâu, môi trường làm việc được cải thiện, đồng thời chất lượng sản phẩm cũng ổn định hơn.

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Giải pháp “Lắp đặt thêm buồng hút khoan quạt nguội mủ cuối lò sấy".

Giải pháp này giúp đơn vị tiết kiệm hơn 120 triệu đồng mỗi năm nhờ giảm điện năng tiêu thụ, hạn chế sản phẩm giảm chất lượng sau lưu kho và cắt giảm chi phí nhân công.

“Điều mình quan tâm nhất là làm sao để người lao động bớt nặng nhọc, làm việc an toàn hơn và sản phẩm làm ra đạt chất lượng tốt hơn”, anh Tiến chia sẻ.

Hiện nay, cả anh Tú và anh Tiến vẫn tiếp tục theo đuổi những ý tưởng mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, đặc biệt là các giải pháp gắn với chuyển đổi số và cải tiến quy trình quản lý.

Giữa những dây chuyền chế biến cao su vận hành ngày đêm, các sáng kiến của họ có thể không phải những phát minh lớn, nhưng lại góp phần tạo nên những thay đổi thiết thực nhất: giúp người lao động an toàn hơn, công việc nhẹ nhàng hơn và doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn. Đó cũng là giá trị bền bỉ mà những người công nhân sáng tạo đang âm thầm mang lại từ chính nơi họ lao động mỗi ngày.

P.V
#công nhân #cải tiến #an toàn lao động #hiệu quả sản xuất #đổi mới sáng tạo

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