Đại hội Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ VIII diễn ra từ 15 - 17/6

TPO - Đại hội Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17/6 tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội).

Sáng 4/6, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo thông tin, Đại hội Hội Cựu Chiến binh Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17/6 tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội).

Đại hội có sự tham gia của 458 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3 triệu hội viên Cựu chiến binh cả nước. Đại hội cũng sẽ đón tiếp 150 đại biểu khách mời, bao gồm: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ ngành, các đoàn thể Trung ương, TP Hà Nội, TPHCM; đại biểu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và các đại biểu tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Trung tướng Khuất Việt Dũng – Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam trao đổi tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Minh.



Đại hội có chủ đề: “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đại hội sẽ tập trung thảo luận, quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 với nhiều mục tiêu quan trọng. Trong đó, phấn đấu phát triển trên 85% đối tượng đủ điều kiện vào hội; hằng năm có trên 90% tổ chức hội hoàn thành tốt nhiệm vụ; xóa hết hộ cựu chiến binh nghèo theo tiêu chí mới của Chính phủ; từ 70-75% hội viên trong độ tuổi lao động được tư vấn, hỗ trợ việc làm; đồng thời hoàn thành số hóa 100% dữ liệu về tổ chức và hội viên trên môi trường số.

Đại hội cũng xác định hai khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới gồm xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp hội theo hướng “tinh, gọn, mạnh”.

Các đại biểu cơ quan báo chí và đại diện phòng, ban chức năng của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam trao đổi tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Minh.



Trao đổi tại buổi gặp mặt, Trung tướng Khuất Việt Dũng – Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò của các cựu chiến binh, đẩy mạnh cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát huy tinh thần “cựu nhưng không cũ”, nhiều hội viên Hội Cựu Chiến binh hoạt động trên môi trường số rất tích cực, mạnh dạn đi vào những vấn đề gai góc nhất, để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

“Chúng tôi thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng và giáo dục truyền thống thông qua việc tuyên truyền trên nền tảng số và tuyên truyền miệng. Với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, tuyên truyền miệng đạt hiệu quả rất tốt”, Trung tướng Khuất Việt Dũng thông tin.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Trung tướng Khuất Việt Dũng cho biết, thông tin từ các cựu chiến binh là “chính xác nhất” để xác định vị trí hài cốt liệt sĩ; nhiều cựu chiến binh đã bỏ công sức, tiền của đi tìm hài cốt đồng đội…

“Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm, Trung ương Hội đã triển khai kế hoạch xuống tất cả các cấp hội để làm tốt nội dung này, đồng hành cùng Cơ quan Thường trực – Bộ Quốc phòng và các địa phương”, Trung tướng Khuất Việt Dũng nêu thêm.