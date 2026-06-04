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Thành phố Cần Thơ:

Cầu 800 tỷ thông xe hơn 2 năm, đường gom trăm mét vẫn lầy lội

Cảnh Kỳ

TPO - Dù cầu Trần Hoàng Na (Cần Thơ) thông xe hơn 2 năm, nhưng hạng mục đường gom dân sinh hai bên cầu vẫn dang dở, mưa lầy, nắng bụi khiến người dân bức xúc.

&quot;Đoạn đường đau khổ&quot; hai bên cầu Trần Hoàng Na (ảnh chụp chiều 3/6).

"Đoạn đường đau khổ" hai bên cầu Trần Hoàng Na (ảnh chụp chiều 3/6).

Tại phiên họp thường kỳ tháng 5 của UBND TP. Cần Thơ vừa diễn ra, ông Đoàn Thanh Tâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA Cần Thơ cho biết: Đường dân sinh hai bên cầu Trần Hoàng Na (đầu phía phường Tân An) khi đang thi công xảy ra sự cố (tai nạn lao động vào tháng 8/2024 - PV) nên tạm dừng tới nay. Hiện đã xử lý xong vụ tai nạn và khép lại hồ sơ về mặt trách nhiệm, đền bù. Tuy nhiên, nhà thầu cũ xin trả lại hạng mục này, do khối lượng nhỏ, giá vật tư, nhiên liệu, nhân công tăng cao.

“Ban đang xử lý hợp đồng với nhà thầu, cắt khối lượng này để đấu thầu lại. Dù khối lượng nhỏ hay lớn cũng phải đầy đủ các thủ tục đấu thầu, nên phải tháng 9, 10 tới mới có thể bắt đầu thi công lại”, ông Tâm nói.

Không đồng tình với cách làm trên, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu, chủ đầu tư làm nhanh, làm song song các thủ tục, không thể chờ phê duyệt dự án xong mới đi lập lại hồ sơ thiết kế dự toán.

"Thiết kế không thay đổi, giờ chỉ bốc khối lượng còn lại để lập lại dự toán, chi phí không bao nhiêu, xử lý ngay... Đàm phán lại các nhà thầu cũ, có nhà thầu nào nhận làm thì ký lại cho nhanh, người dân than quá, không thể chờ được”, ông Tuyên nói.

Dự án cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ, nối phường Tân An và phường Cái Răng. Dự án khởi công tháng 9/2020, tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành sau 22 tháng thi công, nhưng phải đến tháng 4/2024, cầu chính mới đưa vào khai thác.

Riêng hạng mục hoàn thiện đường gom 2 bên cầu phía phường Tân An tiếp tục thi công sau khi cầu chính đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, tháng 8/2024, khi công nhân đang thi công hệ thống thoát nước đã xảy ra sạt lở đất làm một người tử vong, nên dừng thi công từ đó tới nay.

Dự án dở dang, mỗi bên đường gom chỉ hơn trăm mét, đầy ổ gà, ổ voi, nắng bụi, mưa lầy lội, đi lại khó khăn, cuộc sống và hoạt động kinh doanh của người dân bị ảnh hưởng kéo dài.

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Hiện trạng đường gom dân sinh hai bên cầu Trần Hoàng Na phía phường Tân An, Cần Thơ.
Cảnh Kỳ
#Cần Thơ #đường dân sinh #cầu Trần Hoàng Na #dự án giao thông #xử lý nhanh

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