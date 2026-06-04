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Sớm hình thành chủ trương 'lương đủ sống' thay thế lương tối thiểu

Trường Phong - Phùng Linh - Như Ý

TPO - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị đẩy mạnh cải cách tiền lương, sớm hình thành chủ trương lương đủ sống thay thế lương tối thiểu để người lao động có tích lũy, đồng thời tập trung đầu tư hạ tầng xã hội, phát triển nhà ở xã hội cho công nhân thuê, mua đúng giá niêm yết với các gói tín dụng ưu đãi dài hạn.

Sáng 4/6, tại Hà Nội, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức khai mạc. Sự kiện quy tụ 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 10 triệu đoàn viên và người lao động cả nước với quyết tâm đổi mới toàn diện phương thức hoạt động trong kỷ nguyên mới.

Dành hơn 27,2 nghìn tỷ đồng chăm lo đời sống công nhân

Trình bày diễn văn khai mạc và tóm tắt Báo cáo chính trị, ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khẳng định, Đại hội XIV là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.

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Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Theo ông Tuấn, giai đoạn 2023 - 2026, vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động tiếp tục được nâng cao. Việc đối thoại, thương lượng tập thể giúp tỷ lệ bao phủ thỏa ước lao động tập thể đạt gần 81% tổng số doanh nghiệp có công đoàn cơ sở, tăng hơn 8% so với đầu nhiệm kỳ.

Toàn hệ thống cũng dành hơn 27,2 nghìn tỷ đồng để triển khai các chương trình phúc lợi, chăm lo thiết thực cho đời sống công nhân.

Bên cạnh các kết quả đạt được, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần sớm khắc phục, nhất là việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động có lúc chưa kịp thời, công tác giáo dục chính trị chưa theo kịp thực tiễn và mô hình tổ chức bộ máy sau sắp xếp còn bất cập.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Tổng Liên đoàn tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam cho rằng, cần xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2026 - 2031 là: thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; thúc đẩy thực hiện dân chủ tại nơi làm việc; tuyên truyền, vận động người lao động đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng lực lượng sản xuất mới, nâng cao năng suất lao động, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc...

Kiến nghị giảm giờ làm và thực hiện "lương đủ sống"

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động đối với Đảng và Nhà nước, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam kiến nghị Quốc hội sửa đổi toàn diện Bộ luật Lao động 2019 nhằm bao phủ khu vực lao động phi chính thức.

Cùng với đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam kiến nghị cần bổ sung trách nhiệm của doanh nghiệp về bữa ăn ca, sức khỏe tâm thần; quy định lộ trình giảm giờ làm xuống 40 - 44 giờ/tuần và tăng thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh, đồng thời đưa Luật Tố tụng Lao động vào Chương trình khóa XVI.

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Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động.

Đối với vấn đề việc làm, tiền lương và an sinh xã hội, Công đoàn kiến nghị hỗ trợ đào tạo lại cho lao động chịu tác động từ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Cần đẩy mạnh cải cách tiền lương, sớm hình thành chủ trương lương đủ sống thay thế lương tối thiểu để người lao động có tích lũy, đồng thời tập trung đầu tư hạ tầng xã hội, phát triển nhà ở xã hội cho công nhân thuê, mua đúng giá niêm yết với các gói tín dụng ưu đãi dài hạn.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đề nghị tăng cường thanh tra đột xuất và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn vệ sinh lao động, trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, ngăn chặn dứt điểm tình trạng thực phẩm bẩn tại nhà xưởng, cũng như quản lý chặt chẽ việc thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

Trường Phong - Phùng Linh - Như Ý
#Công đoàn Việt Nam #Đại hội XIV #đoàn viên #phúc lợi #giai cấp công nhân #quyền lợi #chính sách #Lương đủ sống #Lương tối thiểu #Kiến nghị giảm giờ làm

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