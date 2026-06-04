Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 3 đến 5/6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Tham dự đại hội có 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Đây là những cán bộ công đoàn, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho các ngành nghề, lĩnh vực, địa phương, đơn vị trong cả nước.

Với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023 - 2026; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026 - 2031; sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng thời bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV để lãnh đạo hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới.