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Xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Như Ý - Phùng Linh - Trường Phong

TPO - Sáng 4/6, tại Hà Nội, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, sáng 4/6. Ảnh: Như Ý.
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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự Đại hội. Ảnh: Như Ý.
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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến dự Đại hội. Ảnh: Như Ý.
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Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đến dự Đại hội. Ảnh: Như Ý.
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Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến dự Đại hội. Ảnh: Như Ý.
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Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: Như Ý.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 3 đến 5/6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Tham dự đại hội có 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Đây là những cán bộ công đoàn, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho các ngành nghề, lĩnh vực, địa phương, đơn vị trong cả nước.

Với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023 - 2026; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026 - 2031; sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng thời bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV để lãnh đạo hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Như Ý - Phùng Linh - Trường Phong
#Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam #Đại hội Công đoàn #Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Lãnh đạo Đảng Nhà nước

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