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Cởi áo phao khi tắm hồ Kẻ Gỗ, nữ sinh ở Hà Tĩnh đuối nước tử vong

Hoài Nam

TPO - Ngày 4/6, đại diện xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước tại hồ Kẻ Gỗ khiến một nữ sinh 15 tuổi tử vong.

Trước đó, vào chiều 3/6, N.T.D.L. (SN 2011, trú phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) cùng người thân tới khu vực hồ Kẻ Gỗ đoạn thuộc thôn Mỹ Lâm (xã Cẩm Duệ) vui chơi.

Thời điểm ban đầu, N.T.D.L mặc áo phao để tắm tại hồ. Tuy nhiên, sau đó, L. cởi áo phao và không may bị trượt chân, dẫn tới đuối nước. Khi phát hiện sự việc, người thân hô hoán cứu nạn.

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Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh BHT)

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, hỗ trợ cứu vớt nạn nhân.

Sau khoảng 40 phút, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể L. Vị trí nạn nhân bị đuối nước chỉ cách bờ hồ Kẻ Gỗ chừng 2 - 3 m.

Được biết, nữ sinh về quê ngoại ở xã Cẩm Duệ chơi sau khi vừa kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #đuối nước #đuối nước ở Hà Tĩnh #Hồ Kẻ Gỗ #bắt cá hồ kẻ Gỗ

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