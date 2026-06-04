Thủ tướng yêu cầu các bộ công bố thủ tục hành chính đã được cắt giảm

TPO - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ công bố thủ tục hành chính đã được cắt giảm, đơn giản hóa tại 11 Nghị quyết và cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công văn số 596 ngày 3/6 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh (ĐKKD).

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành 11 Nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC, ĐKKD và cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Thủ tướng đã có văn bản chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương triển khai các Nghị quyết.

Thủ tướng yêu cầu công khai TTHC đã được cắt giảm.

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Tư pháp về tình hình, kết quả thực hiện và đề xuất của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, cơ quan: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Xây dựng; Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát lại kết quả thực hiện phân quyền, phân cấp TTHC thuộc phạm vi quản lý để tiếp tục phân cấp theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

Các Bộ: Tài chính; Khoa học và Công nghệ rà soát lại các TTHC, ĐKKD tương ứng với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được cắt giảm để tiếp tục cắt giảm thực chất theo đúng chỉ đạo tại Kết luận số 18-KL/TW và của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Dân tộc và Tôn giáo; Ngoại giao; Nông nghiệp và Môi trường; Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thành việc ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thành ngay việc thực thi phương án phân cấp 69 TTHC, cắt giảm 31 TTHC, đơn giản hóa 24 TTHC, cắt giảm 82 ĐKKD còn thiếu theo đúng phương án đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tái cấu trúc quy trình thực hiện

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ công bố TTHC đã được cắt giảm, đơn giản hóa tại 11 Nghị quyết và cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tái cấu trúc quy trình để tích hợp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung, Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Nhiệm vụ này phải được hoàn thành trước ngày 5/6 đối với chùm 8 Nghị quyết ban hành ngày 29/4 và các Thông tư đã ban hành để đồng bộ với các Nghị quyết; chậm nhất trước ngày 10/6 phải hoàn thành 3 Nghị quyết còn lại; đồng thời, chủ trì thực hiện cấu hình, cung cấp TTHC đã được phân cấp, đơn giản hóa theo 11 Nghị quyết.

Các bộ, cơ quan ngang bộ báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao nêu trên, gửi Bộ Tư pháp trước ngày 12/6.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp tình hình bố trí, sắp xếp, phân bổ nguồn lực để tiếp nhận các TTHC được phân cấp từ Trung ương, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị cụ thể (nếu có), hoàn thành trước ngày 12/6.

Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với các bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát, cập nhật số liệu về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC, ĐKKD, bảo đảm tính chính xác, thống nhất; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ các bộ, cơ quan, địa phương được giao, hoàn thành trước ngày 15/6.