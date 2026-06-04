Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phá đường dây tiêu thụ hơn 1.000 điện thoại Samsung giả trên toàn quốc

Phú Nguyễn

TPO - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán điện thoại Samsung giả quy mô lớn, khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã tiêu thụ hơn 1.000 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra giả trên phạm vi cả nước.

Ngày 4/6, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên), Lê Công Tú và Bùi Anh Tuấn (cùng SN 1993, trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “Buôn bán hàng giả” theo Điều 192 Bộ luật Hình sự.

tuyenquang.jpg
Các bị can cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng sử dụng Facebook, website và hình thức giao hàng thu tiền (COD) để quảng cáo, rao bán điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra giả. Các sản phẩm được giới thiệu là “hàng chính hãng”, “giảm giá 70%”, “bảo hành 12 tháng” nhằm tạo lòng tin và đánh lừa người tiêu dùng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây này đã tiêu thụ hơn 1.000 điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra giả trên toàn quốc. Cơ quan điều tra thu giữ 469 điện thoại giả cùng số lượng lớn phụ kiện, vỏ hộp và thẻ bảo hành giả.

Kết luận giám định cho thấy toàn bộ số hàng hóa trên đều giả mạo nhãn hiệu Samsung đang được bảo hộ tại Việt Nam. Nếu quy đổi theo giá trị hàng thật, số tang vật bị thu giữ có giá trị hơn 6 tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Phú Nguyễn
#Samsung giả #điện thoại #Samsung Galaxy S23 Ultra

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe