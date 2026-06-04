Tới Hạ Long một ngày, khách Hà Nội nhìn rõ tương lai của siêu đô thị bên vịnh kỳ quan

Không đơn thuần là chuyến tham quan dự án, những hành trình xe buýt miễn phí từ Hà Nội đến Hạ Long đang giúp nhiều khách hàng Thủ đô tận mắt chứng kiến quy mô và tầm vóc của Vinhomes Global Gate Hạ Long. Với nhiều người, chuyến đi đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn về vùng đất vốn lâu nay chỉ được xem là điểm đến du lịch cuối tuần.

Bức tranh tương lai của Hạ Long khiến nhiều khách Hà Nội bất ngờ

Ngay trong ngày đầu vận hành, 1/6, các chuyến VinBus miễn phí từ Hà Nội đến Hạ Long đều nhanh chóng kín chỗ. Hành khách tham gia thuộc đa dạng lứa tuổi nhưng đều có mối quan tâm chung là “kỳ quan đô thị” đang hình thành bên vịnh di sản thiên nhiên thế giới.

Lặn lội từ Hà Đông và có mặt lúc 6 rưỡi sáng tại Vinhomes Times City, ông Lê Thanh Tùng là một trong những hành khách đầu tiên bước lên chuyến xe đầu ngày.

Cựu giảng viên Trường Đại học Tây Bắc thú thực, ban đầu ông cũng ngại đi xa. Nhưng khi biết Vinhomes Global Gate Hạ Long sẽ triển khai Làng Đại học với 7 trường top đầu về khoa học - công nghệ, động lực trong ông bỗng “tăng vọt”. Sự nhiệt huyết của một người làm giáo dục đã thôi thúc ông tới tận nơi để tìm hiểu về “thung lũng Silicon” tương lai của Việt Nam.

“Nhờ chuyến đi tôi mới biết Làng Đại học nằm ngay tại công viên Tuần Châu cũ. Cách Vinhomes quy hoạch các trường học trên núi khiến tôi liên tưởng đến mô hình Đại học Quốc gia Moskva được xây dựng trên đồi. Giảng viên, sinh viên sẽ được hưởng bầu không khí vô cùng trong lành, thoáng đãng”, ông Tùng chia sẻ.

Ông Lê Thanh Tùng (áo xanh) hứng thú tìm hiểu dự án ngay trên xe.

Sau chuyến khảo sát dự án, vị khách cao tuổi hào hứng tiết lộ, trong chuyến xe cuối tuần sắp tới, ông chắc chắn sẽ đưa “thủ quỹ” của gia đình đi cùng. Hiện tại, ông đang rất ưng ý một căn nhà phố resort rộng 50 m2 tại Vịnh Bình Minh 1 vì mức giá vừa tầm, vị trí gần biển và cách không xa Làng Đại học.

Với quy mô 30.000 sinh viên, gần bằng số lượng sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội, ông kỳ vọng trung tâm giáo dục tại Vinhomes Global Gate Hạ Long sẽ là “gà đẻ trứng vàng” cho các hoạt động thương mại, dịch vụ, tương tự như cách Bách khoa làm sôi động cả khu Hai Bà Trưng.

“Sau này kinh doanh gì cũng tốt, mở quán cà phê cũng đắt khách mà quán ăn cũng ra tiền, cho thuê lưu trú lại càng ổn định”, ông Lê Thanh Tùng phấn khởi cho biết.

Các khách hàng đánh giá cao sự “chịu chơi” của Vinhomes khi đầu tư tuyến xe buýt miễn phí Hà Nội - Hạ Long

Top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tiềm năng nhất Việt Nam

Là thành viên trẻ nhất trên chuyến xe sáng 1/6, anh Lê Tuấn Anh cũng là người hào hứng nhất trong việc tham quan công trường siêu dự án.

Dù đã quá 12 giờ trưa, nhà đầu tư 9X vẫn dành thời gian đi xem tận mắt những căn sẽ có mặt tiền hướng ra Đại lộ Apollo. Với anh, đây không đơn thuần là một con đường, mà là trục kết nối huyết mạch tới các tiện ích của siêu đô thị, giúp các căn homestay tương lai đón trọn dòng khách di chuyển từ ga Hạ Long đến công viên giải trí VinWonders.

“Tôi đi mỏi chân mới tham quan hết VinWonders Phú Quốc, mà khu ấy mới chỉ rộng khoảng 50 ha. Trong khi đó, VinWonders tại Vinhomes Global Gate Hạ Long có diện tích lên tới 81 ha. Trong đó còn có công viên thủy cung lớn bậc nhất thế giới, rộng gấp 60 lần thủy cung tại Times City. Tôi thực sự giật mình khi nghe tư vấn nói về con số quy mô. Lượng khách tương lai chắc chắn sẽ rất khủng”, anh Lê Tuấn Anh kỳ vọng.

Công viên thủy cung ở VinWonders Hạ Long sẽ có những loài “thủy quái” khổng lồ, độc lạ trên thế giới.

Liên tục dùng điện thoại ghi lại những thước phim về dự án, ông Nguyễn Quang Hưng (64 tuổi, Hà Nội không tiếc lời ca ngợi vẻ đẹp tuyệt mỹ của vịnh Hạ Long. Là một viên chức đã về hưu và từng đi du lịch tại vịnh di sản cả chục lần, ông thừa nhận rằng, chưa bao giờ thấy Hạ Long thay đổi chóng mặt như hiện tại.

“Các sự kiện của Quảng Ninh thường tổ chức tại quảng trường 30/10. Tuy nhiên, nếu sau này Vinhomes Global Gate Hạ Long có sân khấu ngoài trời hướng biển 60.000 chỗ ngồi hàng đầu thế giới thì không có lý do gì để Quảng Ninh không tổ chức các festival quốc tế tại đây”, ông Quang Hưng hy vọng.

Vinhomes Global Gate Hạ Long lọt “Top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tiềm năng nhất Việt Nam”

Những siêu tiện ích vui chơi, giải trí của Vinhomes Global Gate Hạ Long không chỉ giúp Hạ Long vượt qua giới hạn của du lịch mùa vụ mà còn tạo nền tảng cho một hệ sinh thái kinh doanh vận hành quanh năm. Đây chính là lợi thế đưa Vinhomes Global Gate Hạ Long vào “Top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tiềm năng nhất Việt Nam” tại Lễ Vinh danh Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức, ngày 2/6. Giải thưởng danh giá này chính là “bảo chứng vàng” khẳng định tầm vóc và khả năng khởi sinh giá trị của siêu đô thị biển có quy mô lớn nhất Việt Nam.