Ưu đãi mùa hè 2026 tại khách sạn Potique Nha Trang

Từ nay đến hết 31/8/2026, khách sạn Potique giới thiệu chương trình “Một thoáng mùa hè Đông Dương”, kết hợp ưu đãi lưu trú cùng chuỗi trải nghiệm ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và hoạt động dành cho gia đình trong không gian mang cảm hứng Đông Dương đương đại.

Là khách sạn 5 sao tại trung tâm Nha Trang, Potique sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện đến biển, khu mua sắm và các điểm tham quan của thành phố, đồng thời vẫn duy trì cảm giác riêng tư thường được mong đợi ở một kỳ nghỉ dưỡng.

Mùa hè là thời điểm Nha Trang bước vào một nhịp sống khác: những ngày nhiều ánh sáng hơn, những buổi tối kéo dài hơn và nhu cầu được tạm rời khỏi guồng vận hành thường nhật trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Giữa thời điểm ấy, Potique chọn xây dựng một trải nghiệm mùa hè không xoay quanh lịch trình dày đặc, mà quanh những điều đơn giản để kỳ nghỉ chất lượng hơn: thời gian để nghỉ ngơi, để ăn ngon, và để chậm lại đúng lúc.

Khách lưu trú từ hai đêm sẽ được bao gồm bữa sáng hằng ngày, dịch vụ đưa đón sân bay khứ hồi giữa sân bay quốc tế Cam Ranh và khách sạn Potique, cùng một liệu trình spa 60 phút cho mỗi người lớn. Với lựa chọn lưu trú dài ngày hơn, ngoài bữa ăn sáng và đưa đón sân bay, hành trình trải nghiệm được nâng tầm với một bữa ăn Thuyền hải sản & tôm hùm – Sashimi & BBQ dành cho hai khách - một cách cảm nhận biển Nha Trang qua hương vị, nơi nguyên liệu địa phương, kỹ thuật chế biến và không gian Đông Dương của Potique cùng gặp nhau trong một trải nghiệm ẩm thực mang đậm dấu ấn vùng duyên hải.

Đối với các đặt phòng có trẻ em dưới 12 tuổi với kỳ lưu trú tối thiểu hai đêm, Potique dành tặng một Tháp kem mùa hè cho mỗi phòng. Đây là một món quà nhỏ, nhưng đủ để trở thành phần ký ức ngọt ngào của những buổi chiều mùa hè bên phố biển. Bên cạnh đó, các vị khách nhỏ tuổi còn có thể tham gia miễn phí những hoạt động sáng tạo như trang trí bánh, tô tượng hay tạo hình từ đất nặn.

Chương trình lưu trú áp dụng cho các đặt phòng trực tiếp hoặc qua website chính thức của khách sạn Potique trong giai đoạn từ ngày 1/6/2026 đến 31/8/2026.

Song hành cùng ưu đãi lưu trú là chuỗi trải nghiệm kéo dài xuyên suốt mùa hè dành cho cả khách lưu trú và khách địa phương. Từ trà chiều, ẩm thực theo phong cách Teppanyaki, thực đơn hải sản mang hương vị vùng biển, đồ uống từ trứng đến yoga buổi sớm trên tầng cao, mỗi trải nghiệm tại Potique được xây dựng theo một nhịp điệu chậm rãi hơn, nơi việc tận hưởng mang tính cá nhân được ưu tiên. Những buổi tối thứ năm hằng tuần có ban nhạc biểu diễn cũng góp thêm một sắc thái riêng cho mùa hè, khi âm nhạc, ẩm thực và không khí thành phố biển gặp nhau trong không gian đậm dấu ấn Đông Dương của khách sạn.

Bên cạnh đó, khách lưu trú còn có thể tham gia nhiều trải nghiệm miễn phí ngay tại khách sạn, từ các lớp yoga định kỳ đến dịch vụ xe đưa đón bãi biển hằng ngày, tạo nên sự thuận tiện và cảm giác thư thái của một kỳ nghỉ được chăm chút.