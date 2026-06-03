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Hàng không - Du lịch

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5.000 người đi tàu hỏa du lịch Đà Nẵng

Thanh Hiền

TPO - Đây là đoàn khách MICE lớn nhất đến thành phố từ đầu năm đến nay, cũng là một trong những đoàn khách “khủng” chọn di chuyển bằng đường sắt đến Đà Nẵng du lịch.

Ngày 2/6, Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho hay thành phố vừa chào đón đoàn khách MICE 5.000 người.

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Đà Nẵng đón đoàn khách MICE lớn nhất từ đầu năm đến nay.

Đoàn khách đến tham quan, trải nghiệm du lịch tại nhiều địa điểm nổi tiếng ở Đà Nẵng và tổ chức hội nghị. Do quy mô đoàn khách lớn, Công an thành phố, Sở Xây dựng và các đơn vị chức năng đã hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng, điều tiết giao thông, đón tiễn khách tại Ga Đà Nẵng, tạo điều kiện cho việc vận chuyển và tổ chức các hoạt động. Đoàn du khách lưu trú tại Đà Nẵng 3 ngày, trong các khách sạn gần khu vực ven biển.

Bà Trần Thị Kim Cúc - Giám đốc Trung tâm MICE Việt Nam - nhìn nhận, Đà Nẵng là điểm đến có nhiều lợi thế nổi bật để phát triển du lịch MICE với hạ tầng đồng bộ, hệ thống dịch vụ chất lượng cùng nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn. Gần đây, thành phố liên tục ghi điểm trong mắt du khách như là điểm đến được khách Việt yêu thích nhất trong hè, lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng lọt top 9 lễ hội đáng đi nhất hành tinh…

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Đà Nẵng dịp hè có nhiều sự kiện hấp dẫn, đặc biệt là lễ hội pháo hoa quốc tế. Ảnh: Duy Quốc.

Trong 5 tháng đầu năm, Đà Nẵng đã tư vấn và đón hơn 100 đoàn khách MICE nội địa và quốc tế với hơn 28.000 lượt khách. Khách quốc tế chủ yếu đến từ Ấn Độ, Malaysia, Trung Quốc, Singapore và các đoàn đa quốc gia.

Để thu hút các đoàn khách quy mô lớn, Đà Nẵng không ngừng mở rộng các chính sách hỗ trợ dành cho doanh nghiệp và các đoàn khách, vinh danh các đơn vị có đóng góp nổi bật trong việc thu hút khách…

Theo Booking.com, Đà Nẵng tiếp tục là điểm đến nội địa được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất cho các chuyến du lịch trong mùa hè 2026.

Dựa trên dữ liệu tìm kiếm phòng lưu trú cho các chuyến đi diễn ra từ ngày 1/6-31/8, Đà Nẵng đứng đầu danh sách 10 điểm đến nội địa được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất, vượt qua nhiều điểm đến quen thuộc như Nha Trang, TPHCM, Đà Lạt, Hội An hay Phú Quốc.

Các điểm đến ven biển tiếp tục chiếm ưu thế nhờ khả năng đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, thư giãn và tận hưởng thiên nhiên. Trong đó, Đà Nẵng được đánh giá cao nhờ sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan biển, hệ thống hạ tầng du lịch phát triển, dịch vụ nghỉ dưỡng đa dạng cùng khả năng kết nối thuận tiện với nhiều trải nghiệm văn hóa, giải trí và di sản.

Không chỉ đứng đầu bảng xếp hạng tổng thể, Đà Nẵng còn là điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất ở tất cả các phân khúc du khách gồm gia đình, cặp đôi, hội nhóm và khách du lịch một mình.

Thanh Hiền
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