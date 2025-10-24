Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

Google News

Sẽ có hơn 200km tàu điện cao tốc, đường sắt du lịch Đà Nẵng

Thanh Hiền - Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Định hướng đường sắt đô thị Đà Nẵng trong tương lai dự kiến có hai tuyến MRT (tàu điện cao tốc), 11 tuyến LRT (đường sắt nhẹ), ba tuyến LRT du lịch. Tổng chiều dài tất cả các tuyến này là hơn 200 km.

Ngày 24/10, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Đà Nẵng - Tầm nhìn, thách thức và giải pháp bền vững”.

Sở Xây dựng Đà Nẵng cho hay, kế hoạch đầu tư đường sắt đô thị (ĐSĐT) đến năm 2045 có 16 tuyến với tổng chiều dài hơn 204km. Trong đó có hai tuyến MRT, 11 tuyến LRT và 3 tuyến LRT du lịch.

dsdt-2687.jpg
Đường sắt đô thị góp phần giảm ùn tắc giao thông, giảm thiểu phát thải carbon, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Thành phố ưu tiên nghiên cứu hai tuyến ĐSĐT. Tuyến thứ nhất là tuyến nối từ sân bay quốc tế Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ - Chu Lai, phục vụ kết nối khu vực trung tâm thành phố đến Hội An, đô thị vệ tinh Tam Kỳ và Chu Lai, sân bay Chu Lai. Trong giai đoạn 1 (2025-2030) sẽ thực hiện đoạn sân bay quốc tế Đà Nẵng - Hội An, giai đoạn 2 (sau 2030) thực hiện nối Hội An - Tam Kỳ - Chu Lai.

Tuyến thứ 2 là tuyến nối từ nhà ga đường sắt tốc độ cao đến ga đường sắt đô thị trung tâm, nhằm kết nối khu vực ga đường sắt tốc độ cao quốc gia vào khu vực trung tâm thành phố. Thời gian thực hiện theo tiến độ thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao quốc gia đoạn qua Đà Nẵng.

Ông Lương Thạch Vỹ - Phó Giám đốc Sở Xây dựng - cho hay, dự kiến có 3 nguồn lực thực hiện đầu tư: Nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn từ các nhà đầu tư và vốn đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

tp-dn-ketxe.jpg
Nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố Đà Nẵng thường xuyên kẹt xe vào giờ cao điểm.

Ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - nhìn nhận, Đà Nẵng, đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á, là một đô thị đáng sống, thông minh và hiện đại. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và nhu cầu di chuyển ngày càng cao của người dân và du khách đang đặt ra cho Đà Nẵng những thách thức không nhỏ.

855efe36e1ca6c9435db-5416.jpg
Ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - phát biểu tại hội thảo.

“Giải pháp chiến lược, tối ưu nhất chính là việc xây dựng một hệ thống đường sắt đô thị hiện đại, hiệu quả và bền vững. Hệ thống đường sắt đô thị góp phần giảm ùn tắc giao thông, giảm thiểu phát thải carbon và khuyến khích vận tải thân thiện môi trường; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, tăng trưởng thương mại, dịch vụ, du lịch, logistics ở khu vực lân cận”, ông nhấn mạnh.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng cũng bày tỏ mong muốn Hà Nội, TPHCM chia sẻ kinh nghiệm thực hiện công tác tổ chức, đầu tư và vận hành. Nhất là chia sẻ về mô hình đầu tư phù hợp, cơ chế lựa chọn nhà đầu tư có năng lực và vận hành hiệu quả.

Thanh Hiền - Nguyễn Thành
#đường sắt đô thị #Đà Nẵng #tàu điện cao tốc #quy hoạch #nhà ga #vận tải công cộng

Xem thêm

Cùng chuyên mục