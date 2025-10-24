Sẽ có hơn 200km tàu điện cao tốc, đường sắt du lịch Đà Nẵng

TPO - Định hướng đường sắt đô thị Đà Nẵng trong tương lai dự kiến có hai tuyến MRT (tàu điện cao tốc), 11 tuyến LRT (đường sắt nhẹ), ba tuyến LRT du lịch. Tổng chiều dài tất cả các tuyến này là hơn 200 km.

Ngày 24/10, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Đà Nẵng - Tầm nhìn, thách thức và giải pháp bền vững”.

Sở Xây dựng Đà Nẵng cho hay, kế hoạch đầu tư đường sắt đô thị (ĐSĐT) đến năm 2045 có 16 tuyến với tổng chiều dài hơn 204km. Trong đó có hai tuyến MRT, 11 tuyến LRT và 3 tuyến LRT du lịch.

Thành phố ưu tiên nghiên cứu hai tuyến ĐSĐT. Tuyến thứ nhất là tuyến nối từ sân bay quốc tế Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ - Chu Lai, phục vụ kết nối khu vực trung tâm thành phố đến Hội An, đô thị vệ tinh Tam Kỳ và Chu Lai, sân bay Chu Lai. Trong giai đoạn 1 (2025-2030) sẽ thực hiện đoạn sân bay quốc tế Đà Nẵng - Hội An, giai đoạn 2 (sau 2030) thực hiện nối Hội An - Tam Kỳ - Chu Lai.

Tuyến thứ 2 là tuyến nối từ nhà ga đường sắt tốc độ cao đến ga đường sắt đô thị trung tâm, nhằm kết nối khu vực ga đường sắt tốc độ cao quốc gia vào khu vực trung tâm thành phố. Thời gian thực hiện theo tiến độ thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao quốc gia đoạn qua Đà Nẵng.

Ông Lương Thạch Vỹ - Phó Giám đốc Sở Xây dựng - cho hay, dự kiến có 3 nguồn lực thực hiện đầu tư: Nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn từ các nhà đầu tư và vốn đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố Đà Nẵng thường xuyên kẹt xe vào giờ cao điểm.

Ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - nhìn nhận, Đà Nẵng, đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á, là một đô thị đáng sống, thông minh và hiện đại. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và nhu cầu di chuyển ngày càng cao của người dân và du khách đang đặt ra cho Đà Nẵng những thách thức không nhỏ.

Ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - phát biểu tại hội thảo.

“Giải pháp chiến lược, tối ưu nhất chính là việc xây dựng một hệ thống đường sắt đô thị hiện đại, hiệu quả và bền vững. Hệ thống đường sắt đô thị góp phần giảm ùn tắc giao thông, giảm thiểu phát thải carbon và khuyến khích vận tải thân thiện môi trường; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, tăng trưởng thương mại, dịch vụ, du lịch, logistics ở khu vực lân cận”, ông nhấn mạnh.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng cũng bày tỏ mong muốn Hà Nội, TPHCM chia sẻ kinh nghiệm thực hiện công tác tổ chức, đầu tư và vận hành. Nhất là chia sẻ về mô hình đầu tư phù hợp, cơ chế lựa chọn nhà đầu tư có năng lực và vận hành hiệu quả.