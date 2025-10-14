Bí thư Trần Lưu Quang: Phải chắt chiu để làm đường sắt đô thị

TPO - Trao đổi về mục tiêu xây dựng hệ thống đường sắt đô thị theo kế hoạch, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đồng tình với quan điểm nhiệm kỳ 2025-2030 phải phát triển mạnh mẽ, tối đa, chắt chiu mọi điều kiện để làm đường sắt đô thị, bởi đây là giải pháp gần như duy nhất để giải quyết câu chuyện kẹt xe.

Chiều 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên thảo luận tổ để đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Trao đổi tại tổ thảo luận số 1, ông Hoàng Tùng - Bí thư Đảng ủy phường An Khánh - cho rằng trong phát biểu chỉ đạo đại hội sáng 14/10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói đến vấn đề ùn tắc giao thông của TPHCM. Ông Tùng cho rằng giải pháp duy nhất để giải quyết vấn đề này là phát triển giao thông công cộng, nhất là mạng lưới đường sắt đô thị.

Theo ông Tùng, nhiệm kỳ này cần đặt việc phát triển đường sắt đô thị làm nhiệm vụ chính trị cực kỳ quan trọng như việc TPHCM có Nghị quyết 26 về đầu tư xây dựng, hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Việc phát triển mạng lưới đường sắt đô thị không chỉ giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông mà còn tối ưu các không gian đô thị hiện hữu, kết nối các đô thị với nhau và mở ra không gian mới.

Nêu cách làm, ông Tùng cho rằng cần ưu tiên phương thức BT (xây dựng – chuyển giao) vì nếu cùng một lúc triển khai hơn 10 tuyến đường sắt thì rất khó đáp ứng được nguồn lực. Mặt khác, vấn đề quan trọng là phải đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật để dù có nhiều chủ đầu tư nhưng vẫn có thể sử dụng một hệ thống quản lý.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với đại biểu. Ảnh: Ngô Tùng

Trao đổi xoay quanh ý kiến này, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đồng tình với quan điểm nhiệm kỳ 2025-2030 phải phát triển mạnh mẽ, tối đa, chắt chiu mọi điều kiện để làm đường sắt đô thị. Ông cho đây là giải pháp gần như duy nhất để giải quyết câu chuyện kẹt xe.

Ông Trần Lưu Quang thông tin, tuyến đường sắt đô thị theo quy hoạch và ý tưởng của 3 địa phương thì có tới 27 tuyến, trong đó có 12 tuyến dự kiến làm trong nhiệm kỳ này là điều rất khó khăn. Bởi thực tế tuyến số metro 1 đã kéo dài 19 năm.

Ông cho rằng để làm 12 tuyến đường sắt đô thị trong nhiệm kỳ thì cấp phường, xã phải đặc biệt chú trọng công tác đền bù giải phóng mặt bằng vì đây là yếu tố quyết định.

Theo ông, hiện nay, TPHCM đang tổ chức 19 “đội đặc nhiệm” xuống địa phương thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. “Tôi đã treo thưởng lớn cho những đội này, ai làm ngon thì được thưởng hoặc được lên chức còn nếu làm không được thì sẽ bị thay”, ông nêu rõ.

Về vấn đề chính quyền địa phương 2 cấp, ông Quang cho rằng đây là chủ trương rất lớn và chúng ta làm trong thời gian khá ngắn nên khó tránh khỏi sự chệch choạc, điều khó và vướng là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên ông cũng tin tưởng theo thời gian thì “đâu sẽ vào đó”.

Chia sẻ thêm, Bí thư Trần Lưu Quang nhìn nhận khi có “hai người bạn hàng xóm” về cùng thì quy mô không còn đúng với kịch bản dự kiến ban đầu. Do vậy, nguyên tắc là phải thực hiện từ từ. Ông cũng lưu ý không nên trông chờ tất cả vào Nghị quyết 98 bởi không phải cái gì cũng đưa vào nghị quyết này được.