Bổ nhiệm hai Thư ký Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang

Chiều 13/10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì Lễ công bố và trao quyết định cán bộ.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Đinh Thanh Nhàn đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đinh Xuân Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức Thư ký ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Cùng với đó, công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Thế Thông, Vụ trưởng, Thư ký ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, giữ chức Thư ký ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định cho ông Đinh Xuân Hải và ông Trần Thế Thông. Ảnh: SGGP

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao quá trình công tác của hai cán bộ được bổ nhiệm. Lãnh đạo Thành ủy TPHCM ghi nhận, ông Trần Thế Thông đã có quá trình công tác tại TPHCM, được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm trong công tác với bề dày thành tích, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao.

Ông Đinh Xuân Hải sau khi hoàn thành nghiên cứu sinh kinh tế tại nước Anh, đã tham gia công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương trên nhiều cương vị.

Gửi lời chúc mừng đến ông Đinh Xuân Hải và ông Trần Thế Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc mong muốn hai cán bộ tiếp cận ngay công việc, trọng trách mới.