Nữ sinh là đại biểu trẻ nhất Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I

Trong số gần 550 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Lê Diễm Quỳnh Như là người trẻ tuổi nhất. Quỳnh Như hiện là sinh viên năm 3, ngành Khoa học dữ liệu, khoa Khoa học và Kỹ thuật thông tin, Trường Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia TPHCM.

Chia sẻ với Tiền Phong, nữ sinh bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được đại diện cho đông đảo người trẻ và đội ngũ sinh viên thành phố tham dự Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ TPHCM, đặc biệt là kỳ đại hội đầu tiên sau sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Bên cạnh niềm phấn khởi, nữ đại biểu trẻ tuổi nhất cũng có phần hồi hộp bởi được tham dự Đại hội này là cơ hội lớn, đòi hỏi bản thân phải nghiêm túc, trân trọng từng khoảnh khắc để lắng nghe, học hỏi và đóng góp.

“Áp lực ấy cũng là động lực để tôi cố gắng, để xứng đáng với vai trò đại biểu trẻ”, Quỳnh Như bộc bạch.

Lê Diễm Quỳnh Như dự Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 13/10. Ảnh: Ngô Tùng

Đến với Đại hội, Lê Diễm Quỳnh Như cho biết mang theo tinh thần năng động, sáng tạo của tuổi trẻ và những trải nghiệm học tập, sinh hoạt tại trường đại học. Nữ sinh mong muốn truyền tải tiếng nói của sinh viên – những người trẻ đầy nhiệt huyết, khát khao cống hiến đến cộng đồng, đóng góp cho sự phát triển của thành phố. “Qua đó, tôi muốn gửi gắm thông điệp: Thế hệ trẻ cũng có trách nhiệm đồng hành cùng cấp ủy Đảng và chính quyền trong định hướng phát triển tương lai của TPHCM”, Như chia sẻ.

Quỳnh Như kỳ vọng sau Đại hội, thành phố sẽ có những quyết sách mạnh mẽ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, chú trọng giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ, hạ tầng công nghệ và môi trường sống.

Quỳnh Như trải nghiệm không gian triển lãm tại Đại hội.

Nữ sinh Lê Diễm Quỳnh Như vừa tròn tuổi đôi mươi.

Nữ đại biểu sinh năm 2005 cho biết, sau khi Đại hội khép lại, khi có dịp, cô muốn chia sẻ với bạn bè, rằng bản thân đã có cơ hội lắng nghe trực tiếp những định hướng quan trọng từ Đại hội, đồng thời cảm nhận được vai trò của tuổi trẻ trong tiến trình xây dựng thành phố và được truyền cảm hứng để tiếp tục đóng góp từ chính môi trường học tập của mình.

Nữ đại biểu trẻ tham quan Bảo tàng Lịch sử TPHCM trong khuôn khổ các hoạt động trước thềm Đại hội. Ảnh: Ngô Tùng

Với vai trò là Phó Bí thư Đoàn khoa Khoa học và Kỹ thuật thông tin, Quỳnh Như đã tích cực tham gia và xây dựng nhiều hoạt động gắn kết sinh viên, phát triển kỹ năng mềm và tinh thần tình nguyện của các bạn trẻ. Trong đó có việc đăng cai đội hình thường trực tại các địa bàn trong khuôn khổ các chiến dịch tình nguyện, hay thực hiện các mô hình hỗ trợ học tập và sáng tạo.

Thông qua những hoạt động ấy, nữ sinh muốn góp một phần sức trẻ của mình xây dựng môi trường học tập năng động, tạo cơ hội để sinh viên vừa rèn luyện, vừa cống hiến cho cộng đồng.

Quỳnh Như năng nổ trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại trường đại học.

Ảnh: NVCC

Vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng từ khi còn là học sinh trung học phổ thông, Lê Diễm Quỳnh Như cho biết bản thân luôn cố gắng trau dồi tri thức và lý luận chính trị song song với học tập, rèn luyện kỹ năng. “Tôi nỗ lực tham gia các chương trình nghiên cứu khoa học, phong trào thanh niên cũng như các chương trình cộng đồng. Hành trình này giúp tôi trưởng thành, tự tin hơn và luôn ghi nhớ trách nhiệm của bản thân đối với xã hội và thế hệ trẻ”, nữ sinh hiện là Chi ủy viên Chi bộ Sinh viên 3 (thuộc Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM), chia sẻ.