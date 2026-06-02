Lý do hoãn, hủy nhiều chuyến bay từ Việt Nam đi Nhật Bản

Lộc Liên

TPO - Bão Jangmi đang ảnh hưởng mạnh đến Nhật Bản nên nhiều chuyến bay từ Việt Nam tới Tokyo và Nagoya phải điều chỉnh giờ khai thác trong ngày 3/6. Các hãng hàng không khuyến cáo hành khách chủ động theo dõi lịch trình để tránh bị động trước những thay đổi do thời tiết.

Vietnam Airlines thông báo, do ảnh hưởng của cơn bão Jangmi tại Nhật Bản nên các chuyến bay đến và đi từ một số sân bay Nhật Bản trong từ nửa đêm đến sáng 3/6 dự kiến phải điều chỉnh lại kế hoạch khai thác.

Cụ thể, những chuyến bay từ Việt Nam đi Narita (Tokyo) và Nagoya có lịch cất cánh từ 0h00 đến 0h25 ngày 3/6 sẽ được lùi giờ khởi hành sang buổi sáng cùng ngày. Chặng bay từ Hà Nội đi Haneda (Tokyo) dự kiến khởi hành lúc 8h05, bị lùi lại 2 tiếng.

Sự thay đổi này tạo ra hiệu ứng dây chuyền, khiến các chuyến bay từ Narita, Nagoya và Haneda về lại Việt Nam trong ngày 3/6 cũng phải thay đổi giờ cất cánh tương ứng.

Hãng hàng không Vietjet cũng thông báo tạm ngừng khai thác cặp chuyến bay VJ934 và VJ935 trên chặng Hà Nội - Tokyo (Narita) - Hà Nội trong ngày 3/6.

Nhiều chuyến bay phải điều chỉnh lịch khai thác trong ngày 3/6, vì thời tiết xấu. Ảnh minh họa: VATM.

Không chỉ các chuyến bay quốc tế bị ảnh hưởng, hoạt động hàng không trong nước cũng gặp trở ngại do thời tiết diễn biến xấu. Chiều 2/6, tình trạng mưa giông lớn tại sân bay Tân Sơn Nhất đã khiến nhiều chuyến bay đến và đi tại đây phải thay đổi lịch khai thác hoặc phải bay vòng chờ trên không.

Đại diện các hãng hàng không khẳng định, sự cố thời tiết cực đoan là tình huống bất khả kháng, làm phát sinh chi phí vận hành lớn và gây tốn kém nhiên liệu cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong mọi tình huống, an toàn của chuyến bay và hành khách luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu.

Để chủ động cho hành trình của mình, các hãng khuyến cáo hành khách thường xuyên kiểm tra tình trạng chuyến bay qua website, ứng dụng di động, đồng thời chú ý theo dõi các thông báo cập nhật lịch bay được gửi qua tin nhắn điện thoại và email đã đăng ký.

Theo đài NHK, nguyên nhân chính của đợt gián đoạn hàng không quốc tế lần này là cơn bão Jangmi đã đổ bộ và quét qua khu vực Tây Nam Nhật Bản trong ngày 2/6. Cơn bão này đã gây mất điện trên diện rộng, làm 9 người bị thương và gián đoạn hàng trăm chuyến bay.

Bão Jangmi khiến hai hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản là All Nippon Airways và Japan Airlines phải hủy bỏ tổng cộng 600 chuyến bay trong khoảng thời gian từ ngày 1/6-3/6.

