Hàng không - Du lịch

Google News

Sân bay Nội Bài ngập, hoạt động khai thác gián đoạn

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do ảnh hưởng của bão Matmo (bão số 11) gây mưa lớn sáng 7/10, sân bay Nội Bài ghi nhận tình trạng ngập cục bộ tại một số khu vực phụ trợ. Để bảo đảm an toàn bay, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài tạm giới hạn tiếp thu tối đa 10 chuyến/giờ đến khoảng 11h trưa cùng ngày.

Theo đại diện Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài, sáng nay, do ảnh hưởng của mưa giông lớn tại khu vực sân bay, tầm nhìn giảm, Cảng HKQT Nội Bài đã phối hợp với cơ quan quản lý bay điều chỉnh hình thức điều hành khai thác để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoạt động cất - hạ cánh.

Vietnam Airlines cho biết, sân bay Nội Bài đang ghi nhận mưa lớn và ngập cục bộ ở một số khu vực phụ trợ. Để bảo đảm an toàn bay, Nội Bài tạm giới hạn tiếp thu tối đa 10 chuyến/giờ đến khoảng 11h trưa 7/10.

Bamboo Airways thông báo, một số chuyến bay có thể bị chậm do máy bay phải xếp hàng chờ điều kiện cất - hạ cánh an toàn. Hãng khuyến cáo hành khách kiểm tra thông tin thời tiết, giao thông và có mặt tại sân bay sớm ít nhất 2 tiếng trước chuyến bay nội địa, 3 tiếng đối với chuyến quốc tế để đảm bảo làm thủ tục đúng giờ.

"Hành khách có chuyến bay khởi hành trong ngày 7/10 chủ động di chuyển sớm hơn thường lệ, do một số tuyến đường tại Hà Nội đang ngập sâu, gây khó khăn cho việc đến sân bay", đại diện Bamboo Airways nhấn mạnh.

559162021-1221159286718235-6716243921294873617-n.jpg
Mưa giông lớn trong sáng 7/10 ảnh hưởng đến hoạt động bay tại Nội Bài. Ảnh: NIA.

Trước đó, từ tối 5/10, Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways đã thông báo điều chỉnh kế hoạch khai thác tại một số sân bay miền Bắc và miền Trung. Cụ thể, Vietnam Airlines thay đổi giờ khởi hành của các chuyến VN1186, VN1188 (TPHCM - Hải Phòng) và VN1187 (Hải Phòng - TPHCM) sang các khung giờ 16h, 17h35 và 18h35. Hai chuyến VN592, VN593 giữa Hà Nội - Hong Kong (Trung Quốc) được lùi giờ cất cánh sang 12h15 và 16h15 (giờ địa phương).

Ngành đường sắt cũng ghi nhận ảnh hưởng từ hoàn lưu bão Matmo. Theo đó, hai đôi tàu MR1/MR2 tạm ngừng chạy trong ngày 7 và 8/10 để đảm bảo an toàn. Hành khách bị ảnh hưởng có thể trả vé miễn phí trong vòng 30 ngày tại các ga theo quy định.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi (bão số 10), trong ngày 30/9, sân bay Nội Bài ghi nhận đợt dông mưa dữ dội, kéo dài gần 9 giờ liên tiếp, khiến 90 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Hiện các hãng hàng không trong nước tiếp tục theo dõi sát diễn biến bão Matmo, cập nhật thông tin qua các kênh chính thức, đồng thời khuyến nghị hành khách thường xuyên kiểm tra lịch bay để chủ động kế hoạch di chuyển trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Lộc Liên
#Sân bay Nội Bài #bão Matmo #chuyến bay chậm #thời tiết xấu #hàng không Việt Nam #ngập lụt Hà Nội #đường sắt ảnh hưởng

