Điều chỉnh nhiều chuyến bay do bão Matmo

TPO - Trước diễn biến phức tạp của bão Matmo (bão số 11), Vietnam Airlines thông báo điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay trong ngày 5/10 nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và tổ bay.

Theo Vietnam Airlines, các chuyến bay số hiệu VN1186 và VN1188 hành trình TPHCM - Hải Phòng, cùng chuyến VN1187 hành trình Hải Phòng - TPHCM có giờ khởi hành mới lần lượt là 16h, 17h35 và 18h35. Hai chuyến bay VN592 và VN593 giữa Hà Nội - Hong Kong (Trung Quốc) được điều chỉnh giờ cất cánh sang 12h15 và 16h15 (giờ địa phương).

Vietnam Airlines cho biết, các chuyến bay của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) trong ngày 6/10 dự kiến sẽ khai thác bình thường. Tuy nhiên, tùy theo tình hình thời tiết thực tế, hãng sẽ tiếp tục điều hành linh hoạt và cập nhật kịp thời đến hành khách, đảm bảo hoạt động bay an toàn tuyệt đối.

Hãng khuyến cáo hành khách luôn thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, kể cả khi tín hiệu đèn báo đã tắt, để hạn chế rủi ro trong điều kiện thời tiết nhiễu động. Đồng thời, hành khách có kế hoạch bay trong ngày 6/10 nên theo dõi tình hình giao thông và chủ động đến sân bay sớm, đặc biệt tại các khu vực chịu ảnh hưởng của bão.

Các chuyến bay của Vietnam Airlines Group trong ngày 6/10 dự kiến sẽ khai thác bình thường. Ảnh: VNA.

Các thông tin thay đổi lịch bay do thời tiết xấu sẽ được Vietnam Airlines cập nhật trên fanpage, website chính thức, hoặc thông báo qua tin nhắn và email. Hãng đồng thời gửi lời xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong trường hợp lịch khai thác bị xáo trộn.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, sân bay Vân Đồn và Cát Bi nằm trong vùng chịu tác động trực tiếp của bão Matmo. Các sân bay Nội Bài, Thọ Xuân, Vinh và Điện Biên được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, sẵn sàng phương án ứng phó nếu bão chuyển hướng hoặc tăng cường độ.

Trước đó, trong đợt bão Bualoi (bão số 10), các hãng hàng không Việt Nam gồm Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways và nhiều hãng nước ngoài đã phải điều chỉnh, hoãn hoặc hủy hơn 450 chuyến bay tại nhiều sân bay miền Trung và miền Bắc.