Chi tiết các hoạt động tại Lễ Hội du lịch hè năm 2026 'Gia Lai - Điểm đến kỳ thú'

Ngày 2/6, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, bên cạnh chương trình khai mạc Lễ hội du lịch hè năm 2026, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, quảng bá du lịch, giới thiệu sản phẩm OCOP, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm hấp dẫn sẽ được tổ chức xuyên suốt mùa hè năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú”.

Theo đó, Lễ hội du lịch hè năm 2026 là sự kiện văn hóa – du lịch nổi bật nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Đây không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai mà còn góp phần giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống, tài nguyên du lịch, sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương đến đông đảo du khách.

Cụ thể:

1. Khai mạc Lễ hội du lịch hè năm 2026 với chủ đề “Gia Lai – Mùa hè tuyệt vời”, dự kiến ngày 20/6/2026 (Thứ 7) tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp thực hiện. Chương trình nghệ thuật khai mạc hứa hẹn mang đến nhiều nội dung đặc sắc, hấp dẫn phục vụ nhân dân và du khách trong, ngoài nước.

2. Liên hoan Diều nghệ thuật Quy Nhơn - Gia Lai năm 2026 diễn ra 3 ngày từ ngày 19 - 21/6/2026 tại Khu vực bãi biển đường Xuân Diệu và Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai do UBND phường Quy Nhơn phối hợp thực hiện.

3. Lễ hội Ẩm thực 3 miền; trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương với 60 - 80 gian hàng ẩm thực 3 miền Bắc, Trung, Nam và gian hàng sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương. Lễ hội Ẩm thực 3 miền trong 6 ngày từ ngày 19-25/6/2026 tại đường Nguyễn Thiếp, Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai do UBND phường Quy Nhơn phối hợp thực hiện.

4. Giải Vô địch trẻ Kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ II năm 2026 từ ngày 13-20/6/2026 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp thực hiện.

5. Lễ phát động "Xây dựng môi trường không khói thuốc tại các điểm tham quan và cơ sở lưu trú du lịch" vào sáng ngày 20/6/2026 tại phường Quy Nhơn do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp thực hiện.

6. Hội nghị thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch tàu biển với các tỉnh, thành trong cả nước diễn ra vào 14h00 ngày 20/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, số 01 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai do UBND tỉnh Gia Lai (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) phối hợp thực hiện.

7. Giải Việt Dã Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 từ ngày 20 - 21/6/2026 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện.

8. Thi đấu cờ người vào chiều ngày 21/6/2026 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp thực hiện.

9. Giải Kickboxing Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 từ ngày 21 - 25/6/2026 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp thực hiện.

Cùng với đó, tỉnh Gia Lai còn có các hoạt động hưởng ứng trước và sau khai mạc Lễ Hội du lịch Hè năm 2026: Chung kết Hội thi Võ nhạc năm 2026 vào 19h30 ngày 6/6/2026 tại bờ Kè Hội Phú, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai do Liên đoàn Taekwondo tỉnh Gia Lai do UBND phường Pleiku phối hợp thực hiện; Môn Chạy cà kheo từ ngày 15/6 - 18/6/2026 tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp thực hiện; Môn Bắn nỏ từ ngày 15/6 - 18/6/2026 tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện;

Môn Đẩy gậy từ ngày 15/6 - 19/6/2026 tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện; Môn Kéo co từ ngày 20/6 - 22/6/2026 tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp thực hiện; Giải Cầu lông Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 từ ngày 20/6 - 25/6/2026 tại Nhà Thi đấu sân vận động Quy Nhơn, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp thực hiện;

Môn Karate từ ngày 22/6 - 26/6/2026 tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp thực hiện; Giải Cờ vua miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần thứ VIII năm 2026 từ ngày 24/6 - 28/6/2026 tại Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai do Liên đoàn Cờ Việt Nam, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp thực hiện; Môn Vovinam từ ngày 29/6 - 03/7/2026 tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp thực hiện.

Đặc biệt, tỉnh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: “Kết nối miền cao: Vai trò của miền Trung trong tiến trình hình thành Việt Nam toàn cầu” (dự kiến tháng 6 năm 2026) tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai do Trường Đại học KHXHNV - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp, Viện Harvard-Yenching, UBND tỉnh Gia Lai thực hiện.

Cũng dịp này, Gia Lai còn có Lễ hội Dừa và Biển Hoài Nhơn Tết Đoan ngọ lần thứ 1 năm 2026 (từ 17/6/2026 - 28/6/2026) tại phường Hoài Nhơn; Lễ hội cầu ngư đầm Hưng Lương (từ ngày 24/6/2026 - 27/6/2026) tại phường Quy Nhơn Đông; trình diễn carnival đường phố, ẩm thực hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026: “Quy Nhơn Nam - Hành trình biển, rừng - Một điểm đến” (từ 26 - 28/6/2026) tại phường Quy Nhơn; Hội đánh bài chòi dân gian (Tối thứ 6, Thứ 7 hàng tuần từ ngày 08/5/2026 đến hết tháng 8/2026) tại khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai; Phố Ẩm thực Diên Hồng từ 17h00 hàng ngày tại tuyến đường Nguyễn Thiện Thuật - Trần Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai; Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần” tối thứ bảy hàng tuần tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku và biểu diễn Võ thuật cổ truyền Bình Định, nghệ thuật truyền thống (tuồng, bài chòi) vào tối Chủ nhật hàng tuần tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn.