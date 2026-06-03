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Hàng không - Du lịch

Du khách đầu trần chạy xe máy 'quậy tung' Đà Nẵng

Thu Hà - Thanh Hiền

TPO - Hình ảnh những du khách, đặc biệt khách nước ngoài không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu gặp nhan nhản ở khu vực ven biển Đà Nẵng.

Du khách "đầu trần" chạy xe máy tung hoành phố biển Đà Nẵng.

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Ghi nhận của PV Tiền Phong, tại các tuyến đường khu vực gần biển Đà Nẵng﻿, cứ mỗi chiều rất dễ bắt gặp du khách, đặc biệt là khách nước ngoài đầu trần vô tư chạy xe máy. Ảnh: Thu Hà.
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Một khách Tây﻿ choàng khăn tắm, đầu không đội mũ bảo hiểm﻿ thản nhiên chạy từ phía khách sạn ra bãi tắm. Anh Phúc Hạnh (30 tuổi, tài xế xe công nghệ) cho hay hầu như ngày nào anh cũng bắt gặp du khách không đội mũ bảo hiểm tung hoành trên các tuyến đường, nhất là đoạn gần khu phố du lịch An Thượng.
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Du khách "đầu không" chạy xe máy trên đường Võ Nguyên Giáp. Nhờ sự tiện lợi cùng với giá thành rẻ, thuê xe máy tự lái là dịch vụ được nhiều du khách lựa chọn khi đến Đà Nẵng. Hầu hết các điểm cho thuê xe đều trang bị mũ bảo hiểm cho khách, tuy nhiên nhiều vị khách "trái tính" không chịu đội.
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Không chỉ không đội mũ, nhiều "quái xế" còn phóng nhanh, vượt ẩu, leo lên cả vỉa hè dành cho người đi bộ. Chị Thu Hằng (phường An Hải) chia sẻ: “Tôi bắt gặp khá nhiều khách nước ngoài không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh. Có một lần, tôi suýt chút nữa bị họ tông. Mỗi lần thấy người nước ngoài chạy ẩu, tôi vừa lo lắng cho họ, vừa lo cho chính bản thân mình”.
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Tuyến đường biển tấp nập, nhiều người vẫn bất chấp không đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn khi ra đường, đặc biệt còn chở theo cả trẻ em.
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Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho hay đơn vị tăng cường nhắc nhở các cơ sở lưu trú, công ty lữ hành... tuyên truyền cho du khách phải chấp hành luật pháp, quy định, an toàn giao thông. Du khách đến Việt Nam phải tôn trọng và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Các lực lượng chức năng tại Đà Nẵng cũng tăng cường tuần tra, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm giao thông. Năm 2023 Trạm CSGT Hòa Hải xử lý 50 trường hợp với tiền phạt 237 triệu đồng đối với người nước ngoài vi phạm an toàn giao thông. Năm 2024 có 106 trường hợp với số tiền phạt hơn 300 triệu đồng. Năm 2025 có 17 trường hợp bị xử phạt.
Thu Hà - Thanh Hiền
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