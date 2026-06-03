Du khách đầu trần chạy xe máy 'quậy tung' Đà Nẵng

TPO - Hình ảnh những du khách, đặc biệt khách nước ngoài không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu gặp nhan nhản ở khu vực ven biển Đà Nẵng.