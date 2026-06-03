Du khách đầu trần chạy xe máy 'quậy tung' Đà Nẵng

TPO - Hình ảnh những du khách, đặc biệt khách nước ngoài không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu gặp nhan nhản ở khu vực ven biển Đà Nẵng.
Du khách "đầu không" chạy xe máy trên đường Võ Nguyên Giáp. Nhờ sự tiện lợi cùng với giá thành rẻ, thuê xe máy tự lái là dịch vụ được nhiều du khách lựa chọn khi đến Đà Nẵng. Hầu hết các điểm cho thuê xe đều trang bị mũ bảo hiểm cho khách, tuy nhiên nhiều vị khách "trái tính" không chịu đội.
Tuyến đường biển tấp nập, nhiều người vẫn bất chấp không đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn khi ra đường, đặc biệt còn chở theo cả trẻ em.