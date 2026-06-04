Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lý do khách quốc tế đến Việt Nam cao kỷ lục

Lộc Liên

TPO - Nhờ chính sách thị thực thông thoáng, môi trường chính trị ổn định và sự cải thiện không ngừng về chất lượng dịch vụ, ngành du lịch Việt Nam đang chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ khi đón lượng khách quốc tế cao kỷ lục từ trước đến nay.

Theo báo cáo của Cục Thống kê - Bộ Tài chính, chỉ riêng trong tháng 5, lượng khách quốc tế đến nước ta đã ước đạt 1,78 triệu lượt, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã cán mốc gần 10,6 triệu lượt người, tăng gần 15% so với cùng kỳ và chính thức thiết lập mức cao nhất cho giai đoạn 5 tháng đầu của các năm từ trước đến nay.

1005quangnam-danang1-1722306145541-17223061461182059256563-1722397059914-17223970608931176372119.jpg
Trong 5 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam cán mốc gần 10,6 triệu lượt - mức cao nhất cho giai đoạn 5 tháng đầu của các năm từ trước đến nay. Ảnh: VGP.

Đường hàng không vẫn là phương tiện di chuyển được ưa chuộng nhất, đón hơn 8,7 triệu lượt khách (chiếm hơn 82% tổng lượng khách quốc tế) và tăng 11% so với cùng kỳ.

Xét về các thị trường cung cấp khách, châu Á tiếp tục dẫn đầu bảng với 7,77 triệu lượt người (tăng 7,7%). Trong đó, Trung Quốc và Hàn Quốc là hai quốc gia đóng góp lượng khách lớn nhất, lần lượt đạt gần 2,3 triệu và hơn 1,92 triệu lượt.

Bên cạnh đó, thị trường châu Âu ghi nhận sự phục hồi và bứt tốc ngoạn mục với mức tăng gần 55%, đạt gần 1,86 triệu lượt. Khách đến từ Liên bang Nga bùng nổ mạnh mẽ nhất khi ghi nhận chỉ số tăng trưởng lên tới 294% so với cùng kỳ (đạt gần 618.000 lượt).

Khu vực châu Mỹ cũng đóng góp gần 596.000 lượt khách (tăng 19,9%), trong đó riêng thị trường Mỹ đã đạt gần 446.000 khách.

Theo Cục Thống kê, sự bùng nổ của lượng khách đã mang lại bức tranh tươi sáng cho doanh thu ngành du lịch. Tính trong 5 tháng đầu năm, doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 40.600 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ.

Nhiều địa phương trên cả nước ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng. Dẫn đầu là Khánh Hòa tăng gần 34%, theo sau là Quảng Ninh tăng hơn 25%, Quảng Ngãi tăng hơn 23% và TP.Huế tăng gần 19%. Các trung tâm lớn như Hà Nội và TP.HCM cũng duy trì đà tăng ổn định, lần lượt là 12,5% và hơn 8%.

"Kết quả này là nhờ sự kết hợp hiệu quả giữa chính sách thị thực ngày càng thông thoáng, hoạt động xúc tiến quảng bá được chuyên nghiệp hóa và hệ thống sản phẩm du lịch được đa dạng hóa phù hợp xu hướng", đại diện Cục Thống kê cho biết.

Nói về lý do chọn Việt Nam làm điểm đến trong mùa hè này, chị Lưu Châu - du khách đến từ Quảng Châu, Trung Quốc - chia sẻ: "Gia đình tôi chọn Hà Nội và Hạ Long cho kỳ nghỉ dưỡng năm nay vì đi tàu liên vận gần và tiết kiệm; còn đi máy bay thì thủ tục visa cực kỳ nhanh gọn. Phong cảnh biển tuyệt đẹp, hải sản tươi ngon và các dịch vụ lưu trú ngày càng chất lượng là những điểm cộng khiến chúng tôi muốn quay lại nhiều lần nữa".

Chị Emily Johnson - du khách đến từ bang California, Mỹ - hào hứng kể: "Mùa hè ở Việt Nam đầy ắp những trải nghiệm sống động. Chúng tôi bị thu hút bởi thiên nhiên kỳ vĩ, văn hóa đặc sắc và sự hiếu khách của người dân địa phương. Hơn hết, an ninh cực kỳ tốt và môi trường xã hội ổn định khiến chúng tôi vô cùng an tâm để khám phá".

Lộc Liên
#du lịch Việt Nam #khách quốc tế #thị thực #dịch vụ du lịch #thị trường châu Á #doanh thu du lịch #bản tin du lịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe