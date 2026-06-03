'Say Hi Rực rỡ' sẽ quảng bá văn hóa, con người, thiên nhiên Gia Lai

“Say Hi Rực rỡ" nhằm quảng bá văn hóa, du lịch, con người, thiên nhiên của tỉnh Gia Lai và các hoạt động của tỉnh trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Ngày 3/6, Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, “Say Hi Rực Rỡ" chính thức lên sóng từ ngày 7/6/2026, phát vào tối chủ nhật hằng tuần lúc 20h trên kênh HTV2, 20h30 trên kênh HTV7, siêu ứng dụng giải trí VieON và kênh YouTube Dong Tay Promotion.

Nội dung trên được sự đồng ý của UBND tỉnh Gia Lai, Đông A Media và DatViet VAC phối hợp thực hiện chương trình truyền hình thực tế “Say Hi Rực rỡ" nhằm quảng bá văn hóa, du lịch, con người, thiên nhiên của tỉnh Gia Lai và các hoạt động của tỉnh trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Theo phía Sở, “Say Hi Rực Rỡ" chính thức ra mắt với format sinh tồn thực tế đầu tiên dành cho idol Việt, đưa dàn Anh trai “Say Hi” bước vào hành trình trải nghiệm giữa thiên nhiên hoang dã.

Hành trình “vượt giới hạn” từ đại ngàn đến biển đảo của các anh trai

Không đơn thuần là một gameshow giải trí, “Say Hi Rực Rỡ" được định hình là một Survival Reality Show với tinh thần xuyên suốt: REAL – WILD – BROTHERHOOD. REAL - cảm xúc thật và những khoảnh khắc không kịch bản khi các nghệ sĩ bước ra khỏi vùng an toàn, WILD - tinh thần dấn thân, khám phá và đối mặt với thiên nhiên bằng bản năng và BROTHERHOOD - sự gắn kết được hình thành khi các nghệ sĩ cùng nhau vượt qua thử thách.

“Say Hi Rực Rỡ" với các thanh niên đẹp trai.

Điểm đặc biệt của “Say Hi Rực Rỡ" nằm ở việc chương trình không khai thác các nghệ sĩ qua hình ảnh trình diễn quen thuộc, mà đặt họ vào môi trường thực tế để bộc lộ bản thân thông qua cách sinh tồn, thích nghi và kết nối với đồng đội. Từ những việc nhỏ như dựng trại, nấu ăn, di chuyển giữa địa hình hiểm trở đến việc phối hợp hoàn thành thử thách, tất cả đều trở thành chất liệu để khán giả nhìn thấy một phiên bản rất khác của các idol Việt - gần gũi, chân thật và giàu năng lượng tuổi trẻ.

Format chương trình được chia thành hai chặng hành trình gồm rừng và biển, khai thác hai không gian thiên nhiên đối lập nhưng đều mang đến những thử thách riêng biệt. Nếu chặng rừng tập trung vào yếu tố sinh tồn, khả năng thích nghi và vượt địa hình trong môi trường hoang dã, thì chặng biển mở ra hành trình khám phá thiên nhiên, thử thách tinh thần đồng đội và vượt qua giới hạn cá nhân theo một cách hoàn toàn khác. Hai bối cảnh ghi hình chính của chương trình là Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và đảo Cù Lao Xanh - những địa danh nổi bật với vẻ đẹp nguyên sơ và giàu bản sắc thiên nhiên Việt Nam. Một bên là hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng của Tây Nguyên, một bên là không gian biển đảo trong lành của miền Trung, tất cả góp phần tạo nên màu sắc điện ảnh riêng cho hành trình “Say Hi Rực Rỡ".

Thông qua ngôn ngữ hình ảnh giàu cảm xúc, chương trình không chỉ kể câu chuyện sinh tồn của các nghệ sĩ mà còn tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên và con người của tỉnh Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2026 tại Gia Lai.

“Say Hi Rực Rỡ" với các nội dung hấp dẫn, nghệ sĩ nổi tiếng.

Dàn Anh trai “Say Hi” hội ngộ giữa thiên nhiên hoang dã

Đội hình “Say Hi Rực Rỡ" quy tụ 19 nghệ sĩ: Đức Phúc, Isaac, WEAN, Dương Domic, HURRYKNG, RHYDER, JSOL, Gemini Hùng Huỳnh, Nicky, Pháp Kiều, Anh Tú, Gin Tuấn Kiệt, Phạm Anh Duy, Vũ Thịnh, Phạm Đình Thái Ngân, ERIK, Ali Hoàng Dương, Đỗ Phú Quí cùng sự đồng hành của Lê Dương Bảo Lâm với vai trò dẫn dắt.

Lần đầu cùng góp mặt trong một chương trình thực tế sinh tồn, với những cá tính và năng lượng riêng biệt, các nghệ sĩ được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều tình huống bất ngờ cùng loạt phản ứng thú vị xuyên suốt hành trình. Nếu có người luôn khuấy động bầu không khí bằng sự hài hước và hoạt náo, thì cũng có những thành viên điềm tĩnh, ít nói nhưng sẵn sàng hỗ trợ đồng đội ở những thời điểm quan trọng. Chính sự khác biệt ấy góp phần tạo nên một hành trình giàu cảm xúc, nơi tinh thần đồng hành, kết nối và tình anh em được hình thành qua từng trải nghiệm cùng nhau. Những câu chuyện hậu trường lần đầu được hé lộ cũng cho thấy sự thay đổi trong mối quan hệ giữa các nghệ sĩ sau hành trình sống cùng nhau giữa thiên nhiên. Rời khỏi vùng an toàn, các “anh trai” trở thành những người đồng hành thực sự khi cùng trải qua áp lực, thử thách và những khoảnh khắc đáng nhớ trong suốt quá trình ghi hình.

"Say Hi Rực Rỡ" không chỉ là một chương trình truyền hình thực tế đơn thuần mà còn là hành trình để các nghệ sĩ bước ra khỏi vùng an toàn, sống thật hơn và kết nối thật hơn với nhau. Điều khiến chương trình khác biệt không nằm ở sự cạnh tranh mà là cách những người trẻ cùng nhau trưởng thành sau mỗi hành trình. Với sự kết hợp giữa yếu tố giải trí, trải nghiệm thực tế và vẻ đẹp thiên nhiên tại tỉnh Gia Lai, “Say Hi Rực Rỡ" hứa hẹn trở thành một trong những chương trình thực tế đáng chú ý nhất mùa hè 2026, đồng thời lan tỏa cảm hứng khám phá, kết nối và trải nghiệm đến khán giả trẻ.