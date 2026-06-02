Giếng nước tự phun khí lên trời, Gia Lai mong chuyên gia đến đánh giá

Tiền Lê

TPO - Do chưa đủ trang thiết bị và chuyên gia để đánh giá toàn diện về hiện tượng giếng phun ra cột khí và nước, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai kiến nghị mời các chuyên gia thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung kiểm tra, đánh giá chuyên sâu.

Ngày 2/6, ông Trương Bá Vinh - Trưởng phòng Địa chất và Khoáng sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết, cơ quan chuyên môn đã khảo sát các giếng khoan xảy ra hiện tượng phun ra cột khí và nước trên địa bàn Chư Prông.

Theo ông Vinh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai chưa có đủ trang thiết bị và chuyên gia để đánh giá toàn diện về hiện tượng giếng phun ra cột khí và nước. Bởi vậy, Sở sẽ báo cáo hiện trạng lên UBND tỉnh và đề xuất hướng nghiên cứu, tận thu nguồn khí đang thoát ra từ giếng khoan.

Một giếng khoan sâu xảy ra hiện tượng phun khí kèm nước.

Để có cơ sở khoa học chính xác hơn, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai mời các chuyên gia thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) kiểm tra, đánh giá chuyên sâu về nguồn tài nguyên này, từ đó làm căn cứ định hướng cấp phép khai thác nếu đủ điều kiện.

Qua đó, sau khi có kết quả khảo sát của cơ quan chuyên môn, Sở sẽ đưa ra khuyến cáo và định hướng cụ thể đối với những khu vực không nên khoan giếng để bảo đảm an toàn.

Ông Phạm Ngọc Toàn - Chủ tịch UBND xã Chư Prông cho biết, địa phương mong muốn sớm có kết luận về nguyên nhân xuất hiện khí phun ra giếng khoan và đưa ra hướng dẫn cụ thể để người dân sử dụng nguồn nước ngầm an toàn.

Ông Toàn cho rằng, lượng khí CO2 thoát ra hằng ngày khá lớn, gây lãng phí tài nguyên nên địa phương cũng đề xuất cơ quan chức năng nghiên cứu phương án tận thu phù hợp. Theo ông Toàn, địa phương đã khuyến cáo người dân không khoan giếng sâu quá 130m nhằm hạn chế rủi ro.

Trước đó, nhiều người dân trên địa bàn xã Chư Prông thuê người khoan giếng để phục vụ tưới tiêu. Tuy nhiên, khoan đến độ sâu khoảng 150m, trong lòng giếng bất ngờ xuất hiện cột khí và nước phun mạnh lên mặt đất, cao. Sau nhiều ngày, hiện khí và nước phun lên đã dừng hoặc giảm áp suất đáng kể.

#Gia Lai #giếng khoan #hiện tượng phun khí #khí CO2 #nghiên cứu tài nguyên #khoáng sản #an toàn nước ngầm #hiện tượng lạ #khoan sâu #xã Chư Prông #kiểm tra #khảo sát

