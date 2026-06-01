Hơn 25 triệu thuê bao sắp bị khóa một chiều nếu không xác thực thông tin

TPO - Theo Cục Viễn thông, hiện vẫn còn hơn 25 triệu thuê bao vẫn chưa xác thực thông tin trên ứng dụng VneID. Từ nay đến 15/6, các thuê bao này không thực hiện xác thực thông tin thuê bao sẽ bị khoá một chiều.

Theo ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, tới thời điểm hiện tại, thống kê sơ bộ hiện có hơn 103 triệu thuê bao được đưa lên VneID.

Trong đó có 1,6 triệu thuê bao được người dùng xác nhận không sử dụng chính chủ. Từ đó các doanh nghiệp đã và đang tiếp tục triển khai việc thông báo yêu cầu cá nhân đang sử dụng số thuê bao di động thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo quy định và xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt của thuê bao.

Ngoài ra, có hơn 25 triệu thuê bao cũng chưa được người dùng xác nhận trạng thái dù đã được đưa lên VneID. Theo ông Cường, đến thời điểm 15/6/2026 nếu vẫn không thực hiện xác nhận, các thuê bao này sẽ tạm dừng dịch vụ chiều đi (gọi điện, nhắn tin SMS đến các thuê bao khác).

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông

Bộ KH&CN đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông, thúc đẩy người dân chủ động truy cập ứng dụng VneID, theo dõi các thông báo từ doanh nghiệp viễn thông để thực hiện kiểm tra, xác nhận chính chủ các số thuê bao trên VneID.

"Việc chủ động xác minh và quản lý các số thuê bao không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro, bảo vệ quyền lợi của chính người sử dụng, mà còn góp phần xây dựng môi trường viễn thông an toàn, minh bạch, phục vụ hiệu quả cho quá trình chuyển đổi số quốc gia", ông Cương nói.

Cũng theo quy định, trong vòng 60 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi, doanh nghiệp viễn thông phải hoàn thành việc cập nhật, chuẩn hóa thông tin thuê bao và bổ sung xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt của thuê bao.

Sau thời điểm này, đối với các thuê bao không hoàn thành việc cập nhật, chuẩn hóa thông tin thuê bao và bổ sung xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều đồng thời thông báo thuê bao sẽ bị thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông nếu không thực hiện.

Sau 5 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều nếu cá nhân, tổ chức không thực hiện xác thực thông tin thuê bao sẽ thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông.

Khách hàng thực hiện xác thực thông tin thuê bao tại nhà.

Đại diện các nhà mạng cho biết, vẫn tiếp tục duy trì nhiều phương thức xác thực thông tin thuê bao để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng.

Người dùng có thể thực hiện một trong bốn hình thức gồm trực tuyến thông qua ứng dụng VNeID, trực tuyến thông qua ứng dụng của nhà mạng, trực tiếp tại điểm giao dịch của nhà mạng hoặc điểm giao dịch do nhà mạng uỷ quyền. Với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch sẽ xác thực thông tin thuê bao trực tiếp tại điểm giao dịch.

Riêng với Viettel - doanh nghiệp có số lượng thuê bao lớn nhất cả nước, nhà mạng này triển khai chương trình hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao tận nhà cho người cao tuổi và các nhóm khách hàng gặp khó khăn.