Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Người phụ nữ rơi xuống giếng sâu 30 m

Tiền Lê

TPO - Ngã xuống giếng sâu 30 m, suốt 6 giờ đồng hồ bà U. mò mẫm trong bóng tối, cố giữ bình tĩnh, giữ cơ thể nổi lên mặt nước. Bà U. trèo lên theo các lỗ thang dọc thành giếng nhưng bị trật khớp vai, ngã trở lại giếng.

Ngày 29/5, các bác sĩ Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai (phường Pleiku, Gia Lai) đang theo dõi, điều trị chấn thương cho bà H.T.U. (SN 1978, trú tại phường Hội Phú, Gia Lai) khi bị ngã xuống giếng sâu gần 30 m.

Bà U. chưa hết bàng hoàng nhớ lại khoảng 6 tiếng đồng hồ mắc kẹt dưới giếng sâu tăm tối. Giọng bà U. khàn đi kêu cứu suốt đêm.

1.png
3.jpg
Giếng nước bà U. rơi xuống.

Nhớ lại sự việc, bà U. chia sẻ, chiều 28/5, bà ghé vào công trình đang tháo dỡ khu vực đường Nguyễn Văn Linh giao Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú) để nhặt phế liệu. Trong lúc tìm chai nhựa, bà U. vô tình bước lên tấm kính che hờ miệng giếng rồi rơi thẳng xuống phía dưới.

“Lúc rơi xuống chân tôi đập mạnh xuống đáy giếng, may bên dưới có nước sâu quá nửa người nên giảm lực va chạm. Lúc mới rơi xuống còn hoảng nên không đau, nhưng một lúc sau thấy chân phải bị mảnh kính cắt vào đau nhói”, bà U. kể.

Mò mẫm trong bóng tối, bà U. cố giữ bình tĩnh, bám vào các lỗ thang dọc thành giếng để giữ cơ thể nổi lên mặt nước rồi liên tục kêu cứu. Bà U. cố trèo lên theo các lỗ thang dọc thành giếng nhưng bị trật khớp vai nên bị ngã trở lại giếng sâu.

tien-phong.png
Bà U. được lực lượng chức năng đưa lên khỏi giếng sâu.

Nước về đêm ngày càng lạnh, không khí ít khiến bà U. khó thở nhưng vẫn cố kêu cứu. Khoảng 20h cùng ngày, một số người dân tập thể dục gần khu vực nghe tiếng kêu cứu, chạy tới kiểm tra và phát hiện bà U. kẹt dưới giếng sâu. Thấy mọi người gọi lớn từ miệng giếng, bà U. mới yên tâm. Lực lượng chức năng sau đó đưa bà U. lên an toàn.

Bác sĩ Phan Đức Thắng - Phó Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Bỏng cho biết, bệnh nhân U. bị gãy 3 xương bàn chân. Bác sĩ đã xử lý vết thương, nẹp bột cố định và tiếp tục theo dõi điều trị. Việc phát hiện và cứu nạn nhân sau khoảng 6 giờ là kịp thời. Nếu kéo dài qua đêm hoặc quá 24 giờ, nạn nhân có nguy cơ đối mặt với suy hô hấp, kiệt sức, nhiễm trùng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Ông P.C. (SN 1974, chồng bà U.) chia sẻ, chiều không thấy vợ về, gọi điện cũng không liên lạc được nên hàng xóm chia nhau đi tìm. Ông C. nói vợ ông thường đi nhiều tuyến đường để bán vé số, nhặt phế liệu nên khó tìm. Khi nghe tin phát hiện bà ấy dưới giếng hoang, ông chạy đến đã thấy lực lượng chức năng đang dùng dây cứu hộ đưa lên.

Tiền Lê
#giếng sâu #cứu hộ #Gia Lai #ngã xuống giếng #thoát nạn #tai nạn #kêu cứu #gã xương #nhặt ve chai

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe