Chính thức 'xóa sổ' khu du lịch trái phép ở Phú Quốc

Như Báo Tiền Phong đã thông tin, khu du lịch The Peak (khu phố 1, Dương Đông, Phú Quốc) ban đầu do ông Lê Trọng Đ. (SN 1982, ngụ Phú Quốc) đầu tư xây dựng không phép, từng bị chính quyền Phú Quốc xử lý vi phạm đất đai và buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép. Sau đó, ông Đ. cho ông Trần Văn L. (SN 1974, ngụ TPHCM) thuê lại khu đất và đầu tư làm Vườn hoa The Peak để kinh doanh tham quan, chụp ảnh nằm trên đỉnh núi Điện Tiên.

Cuối tháng 1/2025, UBND Phú Quốc xử phạt ông Lê Trọng Đ. do xây dựng sai quy hoạch trên diện tích 69m², lấn chiếm 257m² đất công và 501m² đất rừng phòng hộ. Đến tháng 5/2025, ông Đ. bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, buộc tháo dỡ công trình vi phạm và khấu trừ gần 149 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng.

Sau đó, UBND Đặc khu Phú Quốc tiếp tục ban hành quyết định cưỡng chế buộc ông Đ. khôi phục hiện trạng 604m² đất vi phạm và nộp lại khoản thu lợi bất hợp pháp.

Đối với ông Trần Văn L., UBND Đặc khu Phú Quốc cũng ban hành quyết định cưỡng chế do nhiều vi phạm về đất đai. Ông L. bị buộc khôi phục hiện trạng hơn 7.700m² đất, tháo dỡ công trình xây dựng trái phép và nộp lại hơn 190 triệu đồng thu lợi bất hợp pháp.