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Tuấn Hưng bị công kích

An Khánh

TPO - Ca sĩ Tuấn Hưng bày tỏ bức xúc khi nhiều tài khoản mạng xã hội để lại bình luận khiếm nhã, xúc phạm anh và người hâm mộ dưới đoạn video ghi lại màn biểu diễn, giao lưu với khán giả.

Trên trang cá nhân có 4,7 triệu người theo dõi, ca sĩ Tuấn Hưng đăng tải bài viết phản ứng trước những bình luận tiêu cực xuất hiện dưới một đoạn video ghi lại màn biểu diễn và giao lưu của anh với khán giả.

Nam ca sĩ cho rằng việc khán giả không yêu thích âm nhạc hay phong cách của anh là điều bình thường. Tuy nhiên, nam ca sĩ bức xúc khi một số người dùng mạng xã hội công kích, xúc phạm những người hâm mộ, những người đang ủng hộ mình.

“Mọi người có thể không thích tôi, không thích những bài hát tôi đang hát và cả những gì thuộc về tôi, nhưng các bạn chửi và xúc phạm khán giả của tôi - những người đang ủng hộ con đường tôi đi và họ cũng là những người yêu âm nhạc giải trí đơn thuần thì quá là vô lý”, anh chia sẻ.

Anh cũng bày tỏ sự ngán ngẩm trước tình trạng một bộ phận người dùng mạng xã hội thường xuyên sử dụng lời lẽ thô tục, công kích cá nhân và tạo ra môi trường tranh luận tiêu cực trên không gian mạng.

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Ca sĩ Tuấn Hưng bức xúc trước những bình luận tiêu cực xuất hiện dưới một đoạn clip ghi lại màn biểu diễn và giao lưu của anh với khán giả.

Bài đăng của nam ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều người để lại bình luận động viên, bày tỏ tình cảm dành cho nam ca sĩ. Họ cũng cho rằng anh không nên quá bận tâm trước những ý kiến thiếu thiện chí và các phát ngôn mang tính xúc phạm.

“Những con người độc miệng thật đáng sợ. Họ tìm mọi cách để phỉ báng chế nhạo cười cợt dìm người khác không thương tiếc. Anh Hưng cố lên ạ. Khán giả của anh vẫn rất quý anh”, “Ai chửi gì thì chửi chứ em vẫn mê các bài hát của anh”, “Điều quan trọng là anh bỏ qua được điều tiêu cực và hướng tới tích cực, đồng thời anh cũng nên mang sự tích cực lên mạng xã hội, bởi anh là người có ảnh hưởng”, “Bước qua và đi tiếp, hướng đến những điều tích cực để cuộc sống có ý nghĩa em nhé”, “Bao nhiêu năm rồi vẫn thích giọng hát và tính cách của anh Hưng”… là những bình luận của khán giả dưới bài đăng của Tuấn Hưng.

Liên quan đến việc này, phóng viên báo Tiền Phong đã liên hệ ca sĩ Tuấn Hưng và đại diện của nam ca sĩ nhưng không nhận được phản hồi.

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Thời gian gần đây, Tuấn Hưng tích cực trở lại với nhiều hoạt động nghệ thuật.

Việc Tuấn Hưng lên tiếng cho thấy sự chủ động bảo vệ bản thân, gia đình và người hâm mộ trước những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khi phản hồi hay tranh luận, điều quan trọng vẫn là giữ sự thiện chí, tôn trọng và văn minh để tránh đẩy mâu thuẫn đi xa hơn.

Thời gian gần đây, Tuấn Hưng tích cực tham gia các chương trình âm nhạc và concert. Đầu năm nay, anh tái hợp cùng Bằng Kiều và Tú Dưa trong một số dự án, đồng thời hoàn thành MV mới mang tên Khoảnh khắc. Ngoài công việc, nam ca sĩ thường xuyên chia sẻ cuộc sống bên gia đình và bạn bè trên mạng xã hội.

Trước đó, vào tháng 5, Tuấn Hưng gây chú ý khi lên tiếng trước tin đồn sử dụng chất kích thích. Anh cho biết tình trạng sức khỏe sa sút xuất phát từ lịch làm việc dày đặc và cường độ tập luyện, biểu diễn liên tục. Nam ca sĩ bày tỏ sự mệt mỏi trước những đồn đoán vô căn cứ trên mạng xã hội.

Để bác bỏ tin đồn, Tuấn Hưng đã đăng tải video tự xét nghiệm ma túy tại nhà bằng que thử. Anh cho biết việc kiểm tra hoàn toàn tự nguyện nhằm chứng minh bản thân không sử dụng chất kích thích và khép lại những thông tin thất thiệt.

An Khánh
#Tuấn Hưng #bình luận tiêu cực #mạng xã hội #ca sĩ #bảo vệ người hâm mộ #xúc phạm

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