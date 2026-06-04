Iran tấn công 'sở chỉ huy' trên tàu khu trục Mỹ

TPO - Hải quân Iran ngày 4/6 tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một cơ sở của Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM), cho rằng đây là đơn vị chịu trách nhiệm cho các hành động gần đây của Washington nhằm vào Iran.

Trong một tuyên bố được truyền thông Iran đăng tải, Tehran cáo buộc lực lượng Mỹ đã có các hành động thù địch nhằm vào tàu thương mại Iran tại Vịnh Oman, đồng thời vi phạm các quy định hàng hải tại eo biển Hormuz. Iran cho biết cơ sở chỉ huy và kiểm soát các hoạt động này được đặt trên một tàu khu trục của Hải quân Mỹ.

Tuy nhiên, CENTCOM đã bác bỏ tuyên bố của Iran trong một bài đăng trên nền tảng X.

"Iran đang nói dối. Các phương tiện quân sự của Mỹ trên biển vẫn tiếp tục hoạt động bình thường và không bị cản trở", cơ quan này cho biết.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Tehran sẽ có phản ứng nếu Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Beirut.

"Chúng tôi đã thông báo với phía Mỹ, rằng nếu Beirut bị tấn công, chúng tôi sẽ không dung thứ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Theo quan điểm của chúng tôi, điều đó đồng nghĩa với việc thỏa thuận ngừng bắn đã bị phá vỡ hoàn toàn và lực lượng vũ trang Iran sẽ đáp trả", ông Araghchi nói trong cuộc phỏng vấn với kênh Al Mayadeen.

Nhà ngoại giao Iran nhấn mạnh lực lượng vũ trang nước này luôn trong trạng thái sẵn sàng và sẽ hành động nếu thỏa thuận ngừng bắn bị vi phạm.

Phát biểu được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Li-băng đang diễn ra tại Washington, đồng thời Israel tiến hành các cuộc không kích tại miền Nam Li-băng khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.

Mỹ nói cuộc chiến với Iran đã kết thúc

Hôm thứ Tư (3/6), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio một lần nữa khẳng định cuộc chiến với Iran đã "kết thúc" và nói rằng Washington đã giành được "chiến thắng".

Trong phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ, ông Rubio cho biết Chiến dịch Epic Fury đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, bao gồm phá hủy đáng kể cơ sở công nghiệp quốc phòng của Iran, làm suy giảm năng lực tên lửa và máy bay không người lái, cũng như vô hiệu hóa phần lớn lực lượng không quân và hải quân của nước này.

"Chúng tôi không còn tiến hành các cuộc tấn công liên tục bên trong lãnh thổ Iran để làm suy yếu quân đội của họ nữa, bởi vì Chiến dịch Epic Fury đã kết thúc... Chúng tôi định nghĩa chiến thắng là phá hủy cơ sở công nghiệp quốc phòng của họ, giảm số lượng bệ phóng tên lửa mà họ sở hữu, giảm kho dự trữ máy bay không người lái của họ, và chúng tôi đã đạt được tất cả những điều đó. Ngoài việc phá hủy những gì còn lại của lực lượng không quân, chúng tôi đã xóa sổ toàn bộ hải quân của họ", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh.

Khi được hỏi liệu đây có thực sự là một chiến thắng hay không, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng một số đánh giá đang bị diễn giải theo những mục đích khác nhau. Ông cũng khẳng định chính quyền Iran đang đối mặt với những khó khăn về kinh tế và các rạn nứt nội bộ.