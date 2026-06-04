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Pháp luật

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Tiếp nhận 180 công dân bị Campuchia trục xuất, phát hiện 2 đối tượng truy nã

Nhật Huy

TPO - Trong quá trình tiếp nhận 180 công dân Việt Nam vi phạm luật cư trú bị Campuchia trục xuất về nước qua cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã sàng lọc, phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng đang bị truy nã.

Trưa 4/6, tại mốc chủ quyền 313, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) tổ chức tiếp nhận 180 công dân Việt Nam vi phạm quy định cư trú, bị lực lượng chức năng Campuchia trục xuất về nước.

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Hai đối tượng có lệnh truy nã bị lực lượng Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ tại cửa khẩu. Ảnh: Tiến Vinh.

Ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã triển khai đầy đủ các phương án phục vụ công tác tiếp nhận. Khu vực làm việc, nơi nghỉ tạm, nước uống, lực lượng quân y cùng hệ thống hồ sơ, biểu mẫu được chuẩn bị, bảo đảm quá trình tiếp nhận diễn ra an toàn, thuận lợi.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin nhân thân, giấy tờ liên quan và hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định. Quá trình làm việc được thực hiện công khai, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Đối với các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu hoặc có trẻ em đi cùng, đơn vị bố trí nơi nghỉ ngơi, hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi để sớm trở về địa phương.

Thượng tá Nguyễn Tấn Dương - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên cho biết, mỗi công dân trở về đều có hoàn cảnh riêng. Vì vậy, bên cạnh việc thực hiện đúng quy định, đơn vị luôn chú trọng tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia để người dân cảm nhận được sự quan tâm của các cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, trong quá trình tiếp nhận và sàng lọc, lực lượng Biên phòng đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã. Cụ thể, Nguyễn Tán Luân (SN 1996, ngụ TPHCM) bị truy nã về tội Cướp giật tài sản và Lâm Quang Nhật (SN 1985, ngụ TPHCM) bị truy nã về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đã hoàn tất các thủ tục pháp lý và bàn giao 2 đối tượng cho cơ quan công an có thẩm quyền tiếp tục xử lý theo quy định.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, trước đợt tiếp nhận này, các đơn vị biên phòng trên địa bàn cũng đã tiếp nhận 246 công dân Việt Nam vi phạm luật cư trú, bị phía Campuchia trục xuất về nước. Công tác tiếp nhận được thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ, bảo đảm an toàn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm và tính nhân văn của lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến biên giới.

Nhật Huy
#An Giang #biên phòng #công dân #trục xuất #truy nã

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