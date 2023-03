Cơ hội trúng thưởng điện thoại Samsung cùng nhiều phần quà giá trị khi mua sắm trên oneSME.vn

Chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm của VNPT “oneSME: Đăng ký nhanh tay – Vận may sẽ tới” đã chính thức tái khởi động với nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng khi đăng ký mua hàng trên nền tảng https://onesme.vn.

“oneSME: Đăng ký nhanh tay- Vận may sẽ tới” là chương trình thường niên của Tập đoàn VNPT dành để tri ân các khách hàng là doanh nghiệp hay hộ kinh doanh đã lựa chọn, tin dùng các sản phẩm, dịch vụ của VNPT thông qua nền tảng https://onesme.vn. Sau 4 lần tổ chức thành công trước đó, chương trình đã thu hút hàng nghìn tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên cả nước nhanh tay đăng ký để nắm bắt những vận may với rất nhiều giải thưởng giá trị. Trong lần trở lại lần này, với mỗi đơn hàng đăng ký và triển khai thành công trên nền tảng https://onesme.vn từ ngày 1/4 – 15/5/2023, khách hàng sẽ nhận được mã dự thưởng để tham gia bốc thăm trúng quà tặng với tổng giá trị lên tới gần 100 triệu đồng, như: Điện thoại Samsung Galaxy S23+ 5G 256GB, Laptop Lenovo IdeaPad Flex 5, Đồng hồ thông minh Apple Watch SE 2022 GPS 44mm, Máy in Laser Trắng đen HP đa năng, Combo bàn phím + Chuột không dây Logitech MK545 hoặc Balo Laptop 14 inch Tucano LUX BKML13.

Thời gian bốc thăm may mắn dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24/05/2023. Mã dự thưởng để tham gia chương trình chính là “Mã đơn hàng” khi khách hàng thực hiện đăng ký đơn hàng thành công trên hệ thống oneSME. Như vậy, khi mua sắm càng nhiều đơn hàng, khách hàng càng có thêm cơ hội để nhận các phần thưởng giá trị đến từ VNPT.

https://onesme.vn là nền tảng hỗ trợ chuyển đổi số dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) do Tập đoàn VNPT nghiên cứu và phát triển, hướng đến mục tiêu kết nối và phát huy sức mạnh cộng đồng. Dù mới ra mắt chưa đầy hai năm, nền tảng oneSME đã và đang hỗ trợ cho hàng nghìn doanh nghiệp SME và hộ kinh doanh cá thể tại Việt Nam nâng cao năng suất lao động, gia tăng hiệu quả quản trị cũng như tối ưu các nguồn lực tại doanh nghiệp. Tất cả sản phẩm và dịch vụ cung cấp trên nền tảng oneSME đã được đóng gói phù hợp với đa dạng quy mô doanh nghiệp, từ siêu nhỏ- nhỏ- vừa, giúp các doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn các gói giải pháp số phù hợp với định hướng phát triển và quy mô của doanh nghiệp mình.

Năm 2023 được dự báo là năm thế giới tiếp tục có nhiều bất ổn, cạnh tranh địa chính trị giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, lạm phát gia tăng ở nhiều quốc gia. Xu hướng tăng lãi suất, thu hẹp chính sách tiền tệ sẽ dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, gia tăng rủi ro về tài chính, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể- nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong nền kinh tế. Hiểu được điều này, VNPT tiếp tục mang đến nhiều chính sách thiết thực đồng hành hỗ trợ SME nhanh chóng tiếp cận chuyển đổi số, tăng cường khả năng chống chịu trước những biến động khó lường của thị trường để phát triển bứt phá. Khi đăng ký mua hàng trên https://onesme.vn, khách hàng sẽ được giảm trực tiếp 20% giá các dịch vụ số thiết yếu dành cho SME, như dịch vụ Chứng thực số VNPT CA, VNPT SmartCA, Hóa đơn điện tử VNPT Invoice, Kê khai bảo hiểm xã hội VNPT BHXH, Máy chủ ảo Smart Cloud ... Bên cạnh đó, các hộ kinh doanh được miễn phí dùng thử lên tới 3 tháng với Phần mềm Quản trị tổng thể hộ kinh doanh cá thể VNPT HKD.

Với oneSME, khách hàng có thể lựa chọn và đăng ký sản phẩm, dịch vụ phù hợp với doanh nghiệp của mình tại bất cứ đâu, vào bất kỳ lúc nào bằng những thao tác đơn giản, nhanh chóng. Đặc biệt, oneSME là nền tảng chuyển đổi số đầu tiên tại Việt Nam cung cấp các sản phẩm, dịch vụ số toàn trình trên môi trường online: Khách hàng sẽ nhận được ngay tài khoản sử dụng sau khi hoàn tất thanh toán.

Ngay bây giờ, khách hàng có thể truy cập website https://bit.ly/OneSMEbyVNPT để tìm hiểu và đăng ký dịch vụ hoặc liên hệ hotline miễn phí 18001260 để biết thêm chi tiết.