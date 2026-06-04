Sát hại người tình, tài xế xe công nghệ lĩnh án tù chung thân

TPO - Cơn ghen mù quáng đã biến Hưng (tài xế xe công nghệ) thành kẻ sát nhân. Nghi ngờ người tình phản bội, Hưng sát hại nạn nhân rồi tự sát nhưng bất thành.

TAND TPHCM vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hưng (SN 1986, quê Thái Bình cũ, tài xế xe công nghệ) mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

Bị cáo Trần Văn Hưng tại phiên tòa.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Hưng thể hiện tính chất côn đồ, cố tình thực hiện tội phạm đến cùng, tước đoạt mạng sống của nạn nhân một cách dã man nên cần cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội.

Theo nội dung vụ án, Trần Văn Hưng có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng với chị N. tại một phòng trọ trên đường Đông Bắc, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 cũ. Quá trình chung sống, giữa hai người thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn do Hưng ghen tuông vô cớ và nghi ngờ chị N. có người khác.

Đỉnh điểm là vào khoảng 23h40 phút ngày 21/9/2024, trong lúc cãi vã tại tầng trệt, Hưng đã dùng dao chém liên tiếp vào vùng cổ, mặt, tay của chị N.. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng này còn tiếp tục lấy thêm một con dao khác đâm mạnh vào lưng và cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Hưng dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát nhưng được cấp cứu kịp thời. Toàn bộ hành vi tàn độc của bị cáo đã bị hai con riêng của chị N. ngồi trên gác chứng kiến.