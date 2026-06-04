Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sát hại người tình, tài xế xe công nghệ lĩnh án tù chung thân

Tân Châu

TPO - Cơn ghen mù quáng đã biến Hưng (tài xế xe công nghệ) thành kẻ sát nhân. Nghi ngờ người tình phản bội, Hưng sát hại nạn nhân rồi tự sát nhưng bất thành.

TAND TPHCM vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hưng (SN 1986, quê Thái Bình cũ, tài xế xe công nghệ) mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

z7894991285428-b24502836f1b517368e4a742667a22d8.jpg
Bị cáo Trần Văn Hưng tại phiên tòa.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Hưng thể hiện tính chất côn đồ, cố tình thực hiện tội phạm đến cùng, tước đoạt mạng sống của nạn nhân một cách dã man nên cần cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội.

Theo nội dung vụ án, Trần Văn Hưng có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng với chị N. tại một phòng trọ trên đường Đông Bắc, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 cũ. Quá trình chung sống, giữa hai người thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn do Hưng ghen tuông vô cớ và nghi ngờ chị N. có người khác.

Đỉnh điểm là vào khoảng 23h40 phút ngày 21/9/2024, trong lúc cãi vã tại tầng trệt, Hưng đã dùng dao chém liên tiếp vào vùng cổ, mặt, tay của chị N.. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng này còn tiếp tục lấy thêm một con dao khác đâm mạnh vào lưng và cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Hưng dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát nhưng được cấp cứu kịp thời. Toàn bộ hành vi tàn độc của bị cáo đã bị hai con riêng của chị N. ngồi trên gác chứng kiến.

Tân Châu
#Trần Văn Hưng #Giết người #Tử vong #Tự sát #Ghen tuông #Chung thân và án tù quân đội

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe