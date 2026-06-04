CLIP: Cây mít mọc xuyên mái nhà ở Đà Nẵng, quả 'chen chúc' từ tầng 1 lên tầng 2

TPO - "Suốt 17 năm qua, năm nào cây mít cũng trĩu quả. Mỗi mùa mít, ai đi ngang qua cây cũng trầm trồ rồi chụp ảnh vì quá thích", bà Dương Thị Xuân (phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) chia sẻ.
Cây lớn dần, xuyên qua mái và giờ đã cao quá tầng 2 ngôi nhà. Bà Xuân kể ai đi ngang qua cũng trầm trồ vì cây mọc độc lạ.
Bà Xuân cho hay năm nay, cây mít ra hơn 200 trái, to và đều. "Tôi không biết chính xác là giống mít gì, kiểu như lai với mít tố nữ, quả chín ăn rất ngọt và thơm. Mùa mít nào, nhà tôi cũng biếu người thân, bạn bè", bà chia sẻ.
Chủ nhà quá yêu cây mít đã làm hẳn bài thơ: "Mít chi mít lạ mít lùng/ Ngồi trên hiên mái còn đùm đàn con/ Giành nhau bú chút sữa non/ Rứa mà mẹ mít đẩy lăn ra ngoài..."