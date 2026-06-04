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Xã hội

CLIP: Cây mít mọc xuyên mái nhà ở Đà Nẵng, quả 'chen chúc' từ tầng 1 lên tầng 2

Thanh Hiền

TPO - "Suốt 17 năm qua, năm nào cây mít cũng trĩu quả. Mỗi mùa mít, ai đi ngang qua cây cũng trầm trồ rồi chụp ảnh vì quá thích", bà Dương Thị Xuân (phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) chia sẻ.

Tròn mắt với cây mít hàng trăm quả mọc xuyên mái nhà ở Đà Nẵng. Video: Thanh Hiền.

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Những ngày qua, cây mít﻿ nhà bà Dương Thị Xuân ở đường An Hòa 12 (phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng﻿) bất ngờ "gây sốt" mạng xã hội nhờ thế mọc độc lạ. Cây xuyên thẳng qua mái bê tông trước sân, vươn cao quá tầng hai và tỏa bóng mát cả góc nhà.
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Bà Xuân cho hay, nhà bà trồng cây mít này từ 17 năm trước. Khi đưa về, cây chỉ cao khoảng 2m. Khi làm mái trước sân, thấy cây mít đang phát triển tốt, bà đã chủ động chừa lại một ô trên mái để cây có thể vươn cao.
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Cây lớn dần, xuyên qua mái và giờ đã cao quá tầng 2 ngôi nhà. Bà Xuân kể ai đi ngang qua cũng trầm trồ vì cây mọc độc lạ.
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Chị Nguyễn Thu Thảo (phường Cẩm Lệ) cho hay, chị tình cờ đi ngang tuyến đường này, thấy cây mít mọc xuyên mái, quả lại nhiều nên đứng ngắm rất lâu. "Nhìn cây mít đã quá, vừa đẹp vừa nhiều quả. Tôi cũng muốn trồng một cây như vậy để thêm mảng xanh cho căn nhà. Mỗi ngày được ngắm cây lớn, ra trái sum suê, tinh thần mình cũng vui tươi hơn", chị Thảo nói.
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Bà Xuân cho hay năm nay, cây mít ra hơn 200 trái, to và đều. "Tôi không biết chính xác là giống mít gì, kiểu như lai với mít tố nữ, quả chín ăn rất ngọt và thơm. Mùa mít nào, nhà tôi cũng biếu người thân, bạn bè", bà chia sẻ.
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Trên tầng 2, cây mít tỏa bóng mát cả khoảng sân.
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Chủ nhà quá yêu cây mít đã làm hẳn bài thơ: "Mít chi mít lạ mít lùng/ Ngồi trên hiên mái còn đùm đàn con/ Giành nhau bú chút sữa non/ Rứa mà mẹ mít đẩy lăn ra ngoài..."
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Ô trống trên mái vẫn thoải mái cho cây phát triển.
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Cây không chỉ cho bóng mát, cho trái mà còn đem lại niềm vui tinh thần cho gia chủ.
Thanh Hiền
#Tròn mắt #cây mít #mọc xuyên mái nhà #Đà Nẵng #độc lạ #Cẩm Lệ #An Hoà 12

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