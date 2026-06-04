CLIP: Cây mít mọc xuyên mái nhà ở Đà Nẵng, quả 'chen chúc' từ tầng 1 lên tầng 2

TPO - "Suốt 17 năm qua, năm nào cây mít cũng trĩu quả. Mỗi mùa mít, ai đi ngang qua cây cũng trầm trồ rồi chụp ảnh vì quá thích", bà Dương Thị Xuân (phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) chia sẻ.