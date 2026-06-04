Thống nhất bầu 135 ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV

TPO - Chiều 4/6, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đã triển khai quy trình bầu cử. Đại hội thống nhất sẽ tiến hành bầu 135 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIV từ danh sách đề cử gồm 150 nhân sự.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII đã trình bày “Đề án nhân sự Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV”.

Theo đề án, Ban Chấp hành khóa mới phải là tập thể tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất chính trị, năng lực và uy tín, đủ bản lĩnh dẫn dắt phong trào công nhân trong bối cảnh mới; đồng thời coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XIII trình bày Đề án nhân sự Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIV.

Để đảm bảo số dư trên 10% theo quy định, phương án chuẩn bị tại Đại hội sẽ lựa chọn, giới thiệu 150 người để bầu lấy 135 người.

Sau khi nghe tờ trình đề án, các đoàn đại biểu đã di chuyển về các đoàn để thảo luận chi tiết về danh sách nhân sự, sau đó tiến hành bỏ phiếu bầu cử chính thức.

Theo chương trình làm việc, phiên bế mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra vào sáng mai (5/6). Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ chính thức ra mắt và công bố kết quả hội nghị lần thứ nhất đến toàn thể Đại hội.