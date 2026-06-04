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Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm nhà 'siêu mỏng, siêu méo' sau mở đường

Trần Hoàng

TPO - Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý các trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng. Đồng thời có biện pháp ngăn chặn hiệu quả và xử lý dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh, không để hình thành nhà "siêu mỏng, siêu méo", nhất là đối với các tuyến phố mới, các dự án mở đường

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa có yêu cầu kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh của báo chí: sau nhiều dự án mở rộng, làm mới đường ở Hà Nội, hàng loạt căn nhà dị dạng, "siêu mỏng, siêu méo" xuất hiện dọc các tuyến đường, phố gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường: Thanh Xuân, Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa, Hoàng Mai, Hồng Hà và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý các trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng theo nội dung báo chí phản ánh nêu trên.

Ông Vũ Đại Thắng yêu cầu các địa phương rà soát tất cả các công trình xây dựng còn tồn tại trên địa bàn quản lý, có biện pháp ngăn chặn hiệu quả và xử lý dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh, không để hình thành các công trình xây dựng trên đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng, công trình siêu mỏng, siêu méo, nhất là đối với các tuyến phố mới, các dự án mở đường; báo cáo UBND TP Hà Nội kết quả thực hiện trước ngày 15/6/2026.

Trước đó, báo Tiền Phong đăng tải phản ánh sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng, tuyến đường hơn 470m nối Khu đô thị Đồng Tàu với đường Giải Phóng (đoạn qua phường Hoàng Mai, Hà Nội) dần lộ diện, và xuất hiện những căn nhà 'mỏng méo' tại đây.

Trần Hoàng
#Quản lý xây dựng đô thị #Xử lý nhà siêu mỏng #siêu méo #Mỹ quan và an toàn đô thị #Dự án mở rộng đường Hà Nội #Kiểm tra và xử lý vi phạm xây dựng #Khu đô thị Đồng Tàu #UBND phường Hoàng Mai #Nhà siêu mỏng xuất hiện ở Hà Nội

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