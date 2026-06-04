Ban Biên tập Báo Tiền Phong làm việc với Văn phòng đại diện Đông Bắc Bộ

TPO - Sáng 4/6, Ban Biên tập Báo Tiền Phong có buổi làm việc với Văn phòng đại diện khu vực Đông Bắc Bộ về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn mới và công bố các quyết định nhân sự.

Dự buổi làm việc có nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến – Phó Tổng biên tập; nhà báo Trần Công Hùng-Ủy viên Ban Biên tập, nhà báo Trần Thị Khánh Huyền-Ủy viên Ban Biên tập; đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn tòa soạn cùng các phóng viên thường trú trực thuộc.

Tại buổi làm việc, nhà báo Nguyễn Ngọc Cương – Phó Tổng thư ký tòa soạn báo điện tử, Trưởng Văn phòng Đông Bắc Bộ cho biết: Kể từ khi thành lập văn phòng đại diện khu vực Đông Bắc Bộ vào tháng 12/2024, tập thể văn phòng đã đoàn kết, thống nhất và tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2025, 100% các phóng viên trực thuộc văn phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, có những cá nhân đã đạt được kết quả nổi bật và có sáng kiến hay trong công tác, được ban biên tập và lãnh đạo cơ quan ghi nhận, biểu dương.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, phóng viên Văn phòng đại diện Đông Bắc Bộ.

Quá trình hợp nhất các địa phương và công tác sắp xếp tinh gọn tại cơ quan, văn phòng đại diện có thay đổi, song tập thể văn phòng đã quyết tâm và hoàn thành cơ bản tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Biên tập, Văn phòng đại diện Đông Bắc Bộ đã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn tòa soạn lên kế hoạch tổ chức, tham gia tổ chức hàng loạt sự kiện lớn mang tầm quốc gia trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Biên tập đã công bố các quyết định của Ban Biên tập Báo Tiền Phong về công tác cán bộ.

Theo đó, điều động nhà báo Trịnh Trọng Đảng – phóng viên Ban Thời sự tham gia công tác tại Văn phòng đại diện Đông Bắc Bộ, phụ trách thường trú tại tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, kiêm biên tập viên trực thuộc văn phòng.

Điều động nhà báo Trần Văn Hiếu – phóng viên Ban Thời sự tham gia công tác tại Văn phòng đại diện Đông Bắc Bộ, phụ trách thường trú tại tỉnh Thái Nguyên. Trao hợp đồng lao động cho nhà báo Tạ Ngọc Quyết công tác tại Văn phòng đại diện Đông Bắc Bộ, phụ trách lĩnh vực phát triển kinh tế truyền thông thuộc văn phòng.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các nhà báo: Trịnh Trọng Đảng, Trần Văn Hiếu và Tạ Ngọc Quyết.

Tại cuộc làm việc, nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả mà Văn phòng đại diện Đông Bắc Bộ đã đạt được khá toàn diện kể từ khi thành lập đến nay.

Khu vực Đông Bắc Bộ có địa bàn rộng, gồm 6 tỉnh/thành là những vùng trọng điểm kinh tế, xã hội của miền Bắc. Với đội ngũ nhân sự hiện có, mặc dù thời gian qua có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Văn phòng đại diện Đông Bắc Bộ đã đoàn kết, có định hướng rõ ràng, bước đầu có kết quả tích cực.

Địa bàn rộng nhưng số lượng nhân sự ít nên Ban Biên tập quyết định điều động, bổ sung thêm 3 nhân sự có kinh nghiệm dày dặn, tinh thần trách nhiệm, là những nhân sự chủ chốt của ban chuyên môn tòa soạn tham gia công tác tại Văn phòng Đông Bắc Bộ.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cũng gợi mở 3 nhiệm vụ trọng tâm cho tập thể Văn phòng đại diện Đông Bắc Bộ nghiên cứu, triển khai trong thời gian tới. Đồng thời kỳ vọng, Văn phòng đại diện Đông Bắc Bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, với sức trẻ, tinh thần trách nhiệm để xây dựng trở thành một trong những văn phòng đại diện vững mạnh của Báo Tiền Phong.