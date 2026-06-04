Clip gây xôn xao: Người thợ trên mái nhà bị xịt nước từ tầng cao, công an vào cuộc

TPO - Cơ quan chức năng xã Tây Phương (Hà Nội) đang xác minh vụ việc một người thợ khi làm việc trên mái nhà bị hai người đứng từ tầng cao dùng vòi xịt nước, thậm chí hắt nước xuống phía dưới. Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Ngày 4/6, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một người thợ đang làm việc trên mái nhà thì bị hai người, gồm một nam và một nữ, đứng từ ban công tầng 2 dùng vòi xịt nước về phía mình.

Theo hình ảnh trong clip, người phụ nữ còn mang chậu nước hắt từ trên cao xuống, nước văng trúng người thợ đang làm việc. Đoạn video sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút nhiều bình luận và chia sẻ.

Hình ảnh cắt từ video.

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội bày tỏ sự bức xúc trước hành động của những người xuất hiện trong clip.



Một số ý kiến cho rằng việc dùng vòi xịt nước hoặc hắt nước vào người đang làm việc trên cao có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động và đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại xã Tây Phương, Hà Nội.

Lãnh đạo UBND xã Tây Phương cho biết cơ quan công an đã mời các cá nhân liên quan đến làm việc để xác minh vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn giữa các hộ dân liền kề.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

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