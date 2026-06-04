Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Cầu Mễ Sở và cầu cạn Vành đai 4 dần lộ diện sau nhiều tháng thi công

Trọng Tài

TPO - Sau nhiều tháng triển khai, cầu Mễ Sở và hệ thống cầu cạn trên tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đang từng bước thành hình. Các nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, tập trung thi công các hạng mục trọng điểm nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

Cầu Mễ Sở và hệ thống trụ cầu cạn thuộc Dự án Vành đai 4 đang được triển khai thi công.
tp-ms-12.jpg
Cầu Mễ Sở bắc qua sông Hồng, kết nối khu vực Hồng Vân (Hà Nội) với Văn Giang (Hưng Yên). Công trình được thiết kế dài hơn 2km, mặt cắt ngang rộng 24,5m, gồm 4 làn xe cơ giới và mỗi bên bố trí 1 làn dành cho xe máy, xe thô sơ.
tp-ms-16.jpg
Trong điều kiện thời tiết nắng nóng đầu tháng 6, công trường cầu Mễ Sở vẫn duy trì 8 mũi thi công nhằm bảo đảm tiến độ các hạng mục.
tp-ms-30.jpg
Hơn 400 kỹ sư, công nhân cùng trên 100 thiết bị, máy móc được huy động để thi công các hạng mục trọng điểm trước mùa mưa lũ năm 2026.
vd-1.jpg
Hiện tại, phần cọc khoan nhồi toàn dự án hoàn thành khoảng 68%, riêng khu vực cầu dẫn phía bờ Hà Nội đạt khoảng 80% khối lượng cọc.
tp-ms-18.jpg
tp-ms-15.jpg
tp-ms-9.jpg
tp-ms-7.jpg
Tại vị trí trụ P3 trên sông Hồng, đơn vị thi công đã điều chỉnh giải pháp kỹ thuật nhằm rút ngắn thời gian thi công và nâng cao mức độ an toàn. Theo đó, phương án sử dụng cọc cừ như thiết kế ban đầu được thay thế bằng hệ thùng chụp kết hợp kích thủy lực để hạ thùng chụp trong điều kiện dòng chảy phức tạp.
vd4.jpg
Để thích ứng với thời tiết khắc nghiệt, các nhà thầu đã linh hoạt điều chỉnh thời gian làm việc, tăng cường thi công vào sáng sớm và ban đêm.
tp-ms-22.jpg
Các hạng mục phần móng và kết cấu phần dưới đang được ưu tiên triển khai nhằm bảo đảm tiến độ thi công cầu vượt sông Hồng thuộc Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.
tp-d.jpg
Ghi nhận tại công trường Vành đai 4 qua huyện Thường Tín (cũ), các mũi thi công đang được triển khai đồng thời trên nhiều hạng mục. Sau giai đoạn giải phóng mặt bằng và xử lý nền đất yếu, khu vực thi công hiện được bố trí nhiều thiết bị cơ giới phục vụ các hạng mục xây dựng. Đơn vị thi công cho biết: “Đã tổ chức thi công từ 6h sáng đến khoảng 10h trưa, nghỉ tránh nắng vào giữa ngày rồi tiếp tục làm việc vào ca chiều và ca đêm nhằm hạn chế ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng tới sức khỏe người lao động”.
tp-d8.jpg
tp-d7.jpg
tp-d10.jpg
Các nhà thầu đang tận dụng tối đa thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, nhiều trụ cầu cạn đã hoàn thành phần móng và bắt đầu đổ thân trụ, trong khi các vị trí khác cũng khẩn trương khoan cọc nhồi, lắp dựng cốt thép sẵn sàng cho giai đoạn lao lắp dầm sắp tới.
tp-d5.jpg
Tại đây, tuyến cao tốc vành đai 4 sẽ đi trên cao, cắt ngang quốc lộ 1A bằng hệ thống cầu vượt quy mô lớn. Song song, hệ thống đường gom, đường công vụ ... cũng được đồng loạt triển khai.
img-7843.jpg
img-7844.jpg
Phối cảnh cầu Mễ Sở và vị trí thi công cầu vượt Vành đai 4. Ảnh: Google maps.
Trọng Tài
#Cầu Mễ Sở #Vành đai 4 #Hà Nội #dự án giao thông #cầu vượt #xây dựng #thi công

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe