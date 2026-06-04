Cầu Mễ Sở và cầu cạn Vành đai 4 dần lộ diện sau nhiều tháng thi công

TPO - Sau nhiều tháng triển khai, cầu Mễ Sở và hệ thống cầu cạn trên tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đang từng bước thành hình. Các nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, tập trung thi công các hạng mục trọng điểm nhằm bảo đảm tiến độ dự án.
Tại vị trí trụ P3 trên sông Hồng, đơn vị thi công đã điều chỉnh giải pháp kỹ thuật nhằm rút ngắn thời gian thi công và nâng cao mức độ an toàn. Theo đó, phương án sử dụng cọc cừ như thiết kế ban đầu được thay thế bằng hệ thùng chụp kết hợp kích thủy lực để hạ thùng chụp trong điều kiện dòng chảy phức tạp.
Các nhà thầu đang tận dụng tối đa thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, nhiều trụ cầu cạn đã hoàn thành phần móng và bắt đầu đổ thân trụ, trong khi các vị trí khác cũng khẩn trương khoan cọc nhồi, lắp dựng cốt thép sẵn sàng cho giai đoạn lao lắp dầm sắp tới.
Phối cảnh cầu Mễ Sở và vị trí thi công cầu vượt Vành đai 4. Ảnh: Google maps.