Cầu Mễ Sở và cầu cạn Vành đai 4 dần lộ diện sau nhiều tháng thi công

TPO - Sau nhiều tháng triển khai, cầu Mễ Sở và hệ thống cầu cạn trên tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đang từng bước thành hình. Các nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, tập trung thi công các hạng mục trọng điểm nhằm bảo đảm tiến độ dự án.