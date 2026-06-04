Chung cư tái định cư trên 'đất vàng' Hà Nội chuẩn bị đón dân vào ở

TPO - Chung cư tái định cư NO1 tại ô đất D17 đường Trần Thái Tông, phường Cầu Giấy đã hoàn thiện và được Sở Xây dựng Hà Nội kiểm tra chất lượng công trình, kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. Dự án sẽ được bàn giao cho người dân trong tháng 6/2026.

Thông tin với PV Tiền Phong, đại diện UBND phường Cầu Giấy cho biết, ngày 2/6, Sở Xây dựng Hà Nội đã kiểm tra chất lượng công trình và kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng đối với dự án Xây dựng nhà ở chung cư cao tầng phục vụ di dân GPMB-N01 tại ô đất D17 khu đô thị mới Cầu Giấy.

Trước đó, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Cầu Giấy cũng đã tổ chức hội nghị gặp mặt các hộ dân được bố trí tái định cư, hướng dẫn các hộ dân thủ tục bàn giao nhà tái định cư của dự án, đồng thời đã dẫn các hộ dân đến tham quan căn hộ.

Trong tháng 6/2026, phường Cầu Giấy sẽ phối hợp với Trung tâm Quản lý nhà Thành phố hướng dẫn các hộ gia đình ký hợp đồng, bàn giao căn hộ tái định cư; phối hợp với đơn vị quản lý tòa nhà để hướng dẫn vận hành sử dụng, bảo trì các hệ thống kỹ thuật công trình...

Chung cư cao tầng phục vụ di dân GPMB-N01 tại ô đất D17 khu đô thị mới Cầu Giấy sẽ bàn giao cho người dân trong tháng 6/2026.

Nhà ở chung cư cao tầng NO1 tại ô đất D17, đường Trần Thái Tông, phường Cầu Giấy, Hà Nội là quỹ nhà tái định cư phục vụ GPMB cho 7 dự án (trong đó có những dự án trọng điểm của thành phố như: đường Vành đai 2,5, dự án đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng…) với tổng mức đầu tư được duyệt là 452,294 tỷ đồng.

Tòa nhà nằm trên ô đất có diện tích 8.696m2, được thiết kế cao 15 tầng và 1 tầng hầm, 299 căn hộ với tổng diện tích sàn là 42.502 m2. Tòa nhà nằm ở vị trí đắc địa tại khu vực Cầu Giấy, dự án đã được triển khai 14 năm, khởi công xây dựng từ năm 2011 nhưng gặp một số khó khăn nên đến nay mới có thể đưa vào sử dụng.

Hiện dự án đang trong quá trình vận hành thử nghiệm các hệ thống chiếu sáng, hệ thống thoát nước, thang máy và một số hạng mục khác nhằm đảm bảo an toàn, chất lượng trước khi bàn giao cho người dân đưa vào sử dụng...

​