Bắt đầu bồi thường, tái định cư cho KĐT 'treo' lâu đời nhất TPHCM

TPO - Sau 34 năm bị treo và chuyển qua nhiều chủ đầu tư, của 4.866 hộ dân trên địa bàn phường Bình Quới đã được mời cung cấp hồ sơ pháp lý nhằm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu đô thị (KĐT) mới Bình Quới - Thanh Đa.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Quới (TPHCM) vừa phát đi thông báo tiếp nhận hồ sơ pháp lý của các hộ dân liên quan đến dự án nhằm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa.

Theo thông báo, việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện từ thứ 2 - 6 hằng tuần. Các hộ dân được phân chia địa điểm nộp hồ sơ theo từng khu phố. Trong đó, người dân khu phố 11 và 12 nộp hồ sơ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM, khu phố 13 đến 16 nộp tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TPHCM, còn các khu phố 17, 18 và 19 nộp tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Quới.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, dự án sẽ thu hồi đất của 4.866 hộ dân trên địa bàn phường Bình Quới. Đến nay, UBND phường Bình Quới đã ban hành 3.919 thông báo thu hồi đất, đạt khoảng 80% tổng số trường hợp. Đồng thời, cơ quan chức năng đã thực hiện đo đạc, kiểm đếm 2.122 hồ sơ, tương đương hơn 43% số hộ bị ảnh hưởng.

Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục ban hành thông báo thu hồi đất đối với 947 trường hợp còn lại, đồng thời đẩy nhanh công tác đo đạc, kiểm đếm để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Các hộ dân thuộc diện di dời sẽ được bố trí tái định cư tại đơn vị ở số 1 dọc tuyến đường Bình Quới hiện hữu.

Theo quy hoạch, Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa có quy mô khoảng 423 ha, trong đó khoảng 405 ha được đầu tư xây dựng. Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị hiện đại với đầy đủ chức năng nhà ở, thương mại - dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch.

Dự án có quy mô dân số khoảng 54.000 người, dự kiến cung cấp hơn 25.500 căn nhà ở gồm chung cư, nhà liền kề, biệt thự, nhà ở xã hội và nhà tái định cư. Quỹ đất dành cho nhà ở xã hội chiếm khoảng 20% diện tích đất ở theo quy định.

Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 98.710 tỷ đồng, tương đương hơn 3,74 tỉ USD. Theo kế hoạch được phê duyệt, dự án sẽ được triển khai trong vòng 10 năm.

Dự án khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa được quy hoạch từ năm 1992. Đến tháng 6/2004, UBND TPHCM ra quyết định thu hồi, tạm giao đất cho Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn để chuẩn bị đầu tư xây dựng Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa. Tháng 12/2004, Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn trình Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM nhiệm vụ quy hoạch chi tiết mới cho khu bán đảo Bình Quới - Thanh Đa.

Tháng 6/2005, Sở Quy hoạch Kiến trúc báo cáo UBND TPHCM nhiệm vụ quy hoạch này. Theo đó, nội dung chủ yếu của nhiệm vụ quy hoạch là biến Bình Quới - Thanh Đa thành một đô thị sinh thái, hiện đại với chức năng chính là công viên sinh thái cảnh quan thiên nhiên kết hợp thương mại, công cộng hiện đại nhưng giữ đậm bản sắc dân tộc.

Đầu năm 2006, TPHCM xác định Bình Quới - Thanh Đa sẽ là khu đô thị mới với dân số khoảng 80.000 người. Người dân trong khu quy hoạch sẽ được tái định cư tại chỗ hoặc bố trí tái định cư sang quận 9. Năm 2010, Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn bị UBND TPHCM thu hồi giấy phép đầu tư vì đã “treo” quá lâu mà không tiến hành triển khai đầu tư.

Năm 2015, liên doanh Tập đoàn Bitexco và Emaar Properties PJSC được UBND TPHCM chỉ định là nhà đầu tư dự án Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa với tổng vốn hơn 30.000 tỷ đồng, thời hạn 50 năm. Tuy nhiên, từ đó đến nay dự án gặp nhiều vướng mắc, đối tác trong liên doanh với Tập đoàn Bitexco đã rút lui khiến dự án đô thị này tiếp tục bị “treo”.

Sau 34 năm bị treo và chuyển qua nhiều chủ đầu tư, dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa được UBND TPHCM chấp thuận nhà đầu tư là liên danh nhà đầu tư Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời, Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long, Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời.