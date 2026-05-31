Đà Nẵng: Những thủ tục đất đai nào chỉ còn giải quyết trong 1,5 ngày?

TPO - Việc rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai.

Ngày 30/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa chính thức công bố việc cắt giảm thời gian giải quyết 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai từ 3 ngày xuống còn 1,5 ngày làm việc.

Theo đó, 5 thủ tục được rút ngắn thời gian xử lý gồm: Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm; Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm; Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, thay đổi hoặc xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm và chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất.

Các thủ tục trên được giải quyết trong thời gian 1,5 ngày làm việc khi thực hiện kết hợp với thủ tục đăng ký biến động thông tin thửa đất do thay đổi địa giới hành chính hoặc căn cước công dân.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, việc cắt giảm thời gian xử lý nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng nhanh hơn, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố.

Đồng thời, đây cũng là giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Việc rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đất đai được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai, giảm thời gian chờ đợi, tiết kiệm chi phí và sớm đưa các nguồn lực đất đai vào phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, hàng loạt thủ tục đất đai được giải quyết trong 1,5 ngày

Trước đó, ngày 28/5, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đã ký ban hành Công văn số 4619/UBND-SNV về việc tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đất đai.

Theo nội dung công văn, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan để tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản quy định rõ thành phần hồ sơ, thời gian, trình tự, thủ tục và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong quy trình giải quyết thủ tục đất đai.

Đáng chú ý, các nội dung liên quan đến công tác đo đạc phải được hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế TP. Đà Nẵng nhằm xử lý dứt điểm tình trạng hồ sơ bị trả đi trả lại nhiều lần, gây kéo dài thời gian giải quyết.

Kết quả phối hợp giữa hai đơn vị phải được báo cáo Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng chậm nhất vào ngày 15/6/2026.