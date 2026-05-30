Masterise Homes nhận danh hiệu 'Developer Of The Year' tại Real Estate Asia Awards 2026

Quý 2/2026 tiếp tục trở thành giai đoạn ghi dấu mạnh mẽ của Masterise Homes trên bản đồ bất động sản khu vực, khi “nhà định chuẩn hàng hiệu” liên tục được vinh danh tại các giải thưởng quốc tế uy tín. Sau dấu ấn tại Asia Pacific Property Awards, Masterise Homes tiếp tục được Real Estate Asia Awards vinh danh “Developer of the Year - Vietnam 2026”, danh hiệu cấp doanh nghiệp ghi nhận năng lực phát triển toàn diện của một nhà phát triển bất động sản.

Nếu Asia Pacific Property Awards góp phần chứng thực năng lực xác lập tiêu chuẩn sản phẩm của Masterise Homes ở góc nhìn phát triển dự án, Real Estate Asia Awards nâng tầm sự ghi nhận lên cấp độ doanh nghiệp, nơi Masterise Homes được ghi nhận toàn diện qua các cột mốc phát triển, khả năng thích ứng trước thách thức thị trường và những đổi mới tạo tác động thực tiễn đến hoạt động kinh doanh cũng như thị trường. Hai ghi nhận quốc tế liên tiếp chỉ trong 1 tháng không chỉ là sự cộng hưởng về mặt thời điểm, mà còn là bảo chứng mạnh mẽ cho một hành trình nhất quán được quốc tế ghi nhận: từ năng lực phát triển dự án đến năng lực kiến tạo hệ giá trị trên toàn danh mục. Đây cũng là dấu ấn khẳng định vai trò “định chuẩn” mà Masterise Homes kiên định theo đuổi trong hành trình đưa hàng hiệu trong bất động sản tại Việt Nam tiến gần hơn với hệ tiêu chuẩn khu vực trong suốt hơn một thập kỷ qua.

Đại diện Masterise Homes nhận cúp vinh danh tại hạng mục Developer of the Year - Vietnam 2026. Ảnh: Real Estate Asia Awards 2026

“Thang điểm” quốc tế đang thay đổi: khi trải nghiệm sống được “định chuẩn” lên ngôi

Khi thị trường cao cấp đi qua giai đoạn được dẫn dắt bởi danh xưng, quy mô hay những tuyên ngôn định vị, thước đo dành cho một nhà phát triển hàng hiệu trong bất động sản cũng trở nên khắt khe hơn. Giá trị thương hiệu lúc này không chỉ được xác lập bằng khả năng tạo ra một dự án nổi bật, mà còn bằng năng lực tổ chức tiêu chuẩn thành hệ thống, duy trì trải nghiệm trong vận hành và bồi đắp chất lượng sống đủ bền vững qua thời gian.

Từ góc nhìn đó, danh hiệu “Developer of the Year - Vietnam 2026” trở thành minh chứng quan trọng cho vai trò định chuẩn mà Masterise Homes kiên định theo đuổi: chuyển hóa cam kết thương hiệu thành chất lượng sống có thể cảm nhận trong đời sống thực tế.

Real Estate Asia Awards năm nay mở ra một hệ quy chiếu rộng hơn cho hạng mục “Developer of the Year”. Ở đó, Masterise Homes được nhìn nhận qua những cột mốc phát triển, bản lĩnh thích ứng trước thách thức thị trường và tư duy đổi mới để kiến tạo giá trị dài hạn. Sự tham gia của hội đồng chuyên gia độc lập đến từ các tổ chức kiểm toán, tư vấn và pháp lý quốc tế uy tín như EY, PwC, KPMG và Rajah & Tann Singapore giúp danh hiệu này có thêm trọng lượng chuyên môn, đồng thời đặt hành trình phát triển của Masterise Homes trong cuộc đối thoại rộng hơn của bất động sản châu Á.

Bất động sản cao cấp tại khu Đông TP HCM, dọc tuyến metro số 1. Ảnh: Masterise Homes

Một thương hiệu đủ tầm không được nhìn nhận qua những cột mốc vinh danh riêng lẻ, mà qua khả năng biến chất lượng thành một nền tảng có thể mở rộng và duy trì. Khi các ghi nhận quốc tế cùng hội tụ ở cả tầng dự án lẫn cấp độ nhà phát triển, Masterise Homes cho thấy một hệ năng lực toàn diện: từ tư duy phát triển sản phẩm, chuẩn mực thiết kế, dịch vụ vận hành đến trải nghiệm cư dân.

Năng lực ấy được thể hiện rõ trong danh mục phát triển đa dạng của Masterise Homes, trải rộng từ dòng hàng hiệu quốc tế đến các dòng sản phẩm riêng mang thương hiệu Masterise Homes như LUMIÈRE Series và Masteri Collection. Dù mang những ngôn ngữ sản phẩm khác biệt và hướng đến những nhóm khách hàng khác nhau, các dòng sản phẩm này cùng được phát triển từ một nền tảng cốt lõi chung: Branded Living - triết lý do Masterise Homes khởi xướng, nhằm chuyển hóa những tiêu chuẩn hàng hiệu thành chất lượng sống có thể cảm nhận trong đời sống thực tế.

Chính triết lý Branded Living đã giúp Masterise Homes nối dài chuỗi giá trị qua từng dòng sản phẩm, không chỉ ở vị trí, chất lượng hoàn thiện hay dấu ấn thiết kế, mà còn ở cách trải nghiệm sống, dịch vụ và vận hành được tổ chức nhất quán xuyên suốt vòng đời sản phẩm. Từ đó, “hàng hiệu” trong bất động sản vượt khỏi phạm vi danh xưng để trở thành một hệ giá trị được chứng minh qua trải nghiệm hàng ngày, được duy trì bằng năng lực vận hành và tiếp tục bồi đắp giá trị cho không gian sống theo thời gian.

Ở góc độ thương hiệu, đây là điểm phân biệt giữa một nhà phát triển có sản phẩm nổi bật và một nhà phát triển có khả năng định chuẩn cho thị trường. Sản phẩm có thể tạo sự chú ý, nhưng nền tảng thương hiệu mới tạo được niềm tin dài hạn. Danh mục có thể mở rộng theo nhiều phân khúc, nhưng hệ tiêu chuẩn phía sau danh mục mới quyết định khả năng duy trì chất lượng và giá trị. Với Masterise Homes, sự ghi nhận tại Real Estate Asia Awards cho thấy chất lượng sống hàng hiệu đã được nhìn nhận như một năng lực thương hiệu, thay vì chỉ là định vị của từng dự án riêng lẻ.

Bất động sản cao cấp Việt Nam bước vào cuộc đối thoại châu Á về chuẩn mực sống

Ý nghĩa của Real Estate Asia Awards còn nằm ở không gian mà giải thưởng mở ra cho một nhà phát triển Việt Nam. Trong nhiều năm, bất động sản Việt Nam thường được quốc tế nhìn qua lăng kính tăng trưởng: tốc độ đô thị hóa, dư địa phát triển, sự mở rộng của nhóm khách hàng cao cấp và sức hút ngày càng lớn của các đô thị lớn. Đó là câu chuyện của một thị trường đang tiến triển, giàu tiềm năng và nhiều động lực.

Ảnh phối cảnh One Central Saigon. Ảnh: Masterise Homes

Khi Masterise Homes được vinh danh ở cấp độ doanh nghiệp trên sân chơi châu Á, Việt Nam cũng bắt đầu được nhìn nhận như một thị trường có khả năng hình thành chuẩn mực. Đó là nơi các nhà phát triển không chỉ tham gia bằng quy mô dự án hay tốc độ phát triển, mà bằng năng lực tạo lập giá trị, duy trì chất lượng và nâng chuẩn kỳ vọng của khách hàng.

Trong bức tranh đó, Masterise Homes xuất hiện như một đại diện tiêu biểu cho thế hệ nhà phát triển Việt Nam đang bước ra khu vực bằng tiêu chuẩn, kỷ luật thực thi và tư duy dài hạn. Việc được ghi nhận tại Real Estate Asia Awards không chỉ cho thấy vị thế của một doanh nghiệp, mà còn phản ánh bước chuyển của bất động sản cao cấp Việt Nam khi ngày càng được đặt trong cùng hệ quy chiếu với các chuẩn mực khu vực.

Với Masterise Homes, hành trình định chuẩn chất lượng sống hàng hiệu nằm ở khả năng chuyển hóa các chuẩn mực thành một đời sống phù hợp với bối cảnh địa phương, có nền tảng vận hành rõ ràng và có tính tiếp nối. Khi tiêu chuẩn quốc tế được đặt vào đời sống Việt Nam bằng sự am hiểu, tính nhất quán và năng lực quản trị, giá trị hàng hiệu trong bất động sản mới thực sự được hiểu đúng.

“Trong chu kỳ mới của bất động sản cao cấp, vị thế của một thương hiệu được xác lập bằng khả năng giữ vững những tiêu chuẩn đã cam kết sau mỗi dự án, qua từng giai đoạn vận hành và trong từng trải nghiệm sống của cư dân. Danh hiệu Developer of the Year - Vietnam 2026 là sự ghi nhận cho hành trình Masterise Homes kiên định theo đuổi chất lượng sống hàng hiệu, đồng thời phản ánh bước trưởng thành của bất động sản cao cấp Việt Nam: một thị trường ngày càng được đánh giá bằng chất lượng, trải nghiệm sống và năng lực hình thành chuẩn mực trong khu vực”, Bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing, Masterise Group tự hào khẳng định.