Trước “giờ G” bảng giá Vinhomes Sài Gòn Park được công bố, thị trường sôi sục với 3 dòng sản phẩm chiến lược

Sau những dấu ấn mạnh mẽ về quy mô lớn nhất khu vực, hệ sinh thái tiện ích độc đáo đáp ứng nhu cầu của mọi lứa tuổi và lợi thế đón đầu làn sóng hạ tầng tỷ đô tại cực tăng trưởng Tây Bắc TP.HCM, Vinhomes Sài Gòn Park tiếp tục khuấy đảo thị trường khi đưa ra 3 dòng sản phẩm chủ lực cùng bảng giá dự kiến được hé lộ vào ngày 31/5.

Mức độ quan tâm “ngoài sức tưởng tượng”

Sức nóng của đại đô thị công viên sinh thái tri thức quy mô 1.080 ha được thể hiện rõ qua sự kiện “Vinhomes Sài Gòn Park: An sinh vạn đại - đón mạch tinh hoa” diễn ra sáng 30/5, tại TP.HCM, với gần 2.000 khách hàng và nhà đầu tư tham dự.

Có mặt từ rất sớm tại khán phòng gần như kín chỗ, chị Bích Vân (TP.HCM) không giấu được sự bất ngờ trước mức độ quan tâm của thị trường dành cho dự án.

Sự kiện “Vinhomes Sài Gòn Park: An sinh vạn đại - đón mạch tinh hoa” sáng 30/5 thu hút gần 2.000 khách tham dự

“Giữa lúc thị trường đang có nhiều nguồn cung và khách hàng ngày càng khắt khe, việc một dự án chiếm trọn tâm điểm là điều không hề đơn giản. Tôi thực sự bất ngờ với sự đông đảo ngoài sức tưởng tượng và mức độ quan tâm của mọi người dành cho dự án”, chị Vân chia sẻ.

Sức hút vượt trội ấy là kết quả từ một “cú bắt tay” hoàn hảo giữa thiên thời và địa lợi. Khi khu Tây Bắc TP.HCM đang đứng trước ngưỡng cửa chuyển mình bứt phá nhờ hệ thống hạ tầng tỷ đô như Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, metro số 2, thì Vinhomes Sài Gòn Park xuất hiện như một hạt nhân chiến lược, kích hoạt toàn bộ xung lực phát triển của vùng đất này.

Thay vì một không gian sống đơn thuần, dự án mang đến ba dòng sản phẩm đại diện cho ba “nghệ thuật” làm chủ tài sản: từ an cư và khai thác dòng tiền tức thì với dòng sản phẩm hoàn thiện nội thất, cá nhân hóa không gian sống với sản phẩm bàn giao thô, cho đến tối ưu hóa bài toán tài chính khi lựa chọn dòng sản phẩm giãn xây.

Đếm ngược đến giờ G công bố giá bán để “ấn nút” sở hữu

Dòng sản phẩm hoàn thiện nội thất được khá nhiều khách hàng quan tâm khi bàn giao “chìa khóa trao tay” với nội thất cao cấp “chuẩn Vinhomes”. Chủ nhân có thể dọn vào ở hoặc vận hành kinh doanh ngay lập tức, bỏ qua mọi lo toan về thời gian chờ đợi lẫn chi phí thi công để ổn định cuộc sống và tận hưởng dòng tiền sinh lời tức thì.

Chị Thùy Trang, chủ một thương hiệu spa tại Quận 1 (cũ), cho biết đây là dòng sản phẩm chị đang cân nhắc để lựa chọn, vừa có thể ở vừa có thể kinh doanh.

“Làm trong ngành dịch vụ, điều tôi ngại nhất là khâu sửa chữa, hoàn thiện nội thất vì rất dễ phát sinh chi phí và kéo dài thời gian. Với sản phẩm hoàn thiện, tôi có thể đưa máy móc vào vận hành gần như ngay lập tức. Điều đó giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và không bỏ lỡ dòng tiền kinh doanh”, chị Trang lý giải.

Trong khi đó, dòng sản phẩm bàn giao thô được sự hưởng ứng của những khách hàng muốn tự kiến tạo không gian sống theo nhu cầu riêng. Chủ đầu tư hoàn thiện mặt ngoài đồng bộ, còn không gian bên trong gia chủ sẽ toàn quyền chủ động thiết kế, phân chia công năng theo ý muốn và nhu cầu sử dụng riêng.

Bà Ngọc Mai (76 tuổi, TP.HCM), cho biết bà đặc biệt quan tâm đến dòng sản phẩm này bởi mong muốn xây dựng một ngôi nhà có dấu ấn riêng của gia đình dành cho nhiều thế hệ cùng sinh sống.

“Lúc nghe ở đây có nhiều trường học và không gian xanh tôi thích lắm. Cháu lớn của tôi chuẩn bị đi du học ở Pháp, gia đình lo lắng rất nhiều, còn một đứa cháu khác đang học cấp 2, nếu về đây sinh sống thì sau này không phải đi đâu học xa nữa, ở gần bên mà vẫn có được môi trường giáo dục quốc tế”, bà Mai chia sẻ.

Bà Mai cho biết muốn tự bố trí không gian để vừa có khu vực nghỉ ngơi cho người lớn tuổi, vừa có nơi vui chơi và cả không gian làm việc hiện đại cho con cháu sau này.

“Việc chủ động thiết kế giúp cả gia đình có thể gắn kết lâu dài nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư cần thiết cũng như phong cách riêng của các thành viên”, bà chia sẻ.

Trong khi đó, dòng sản phẩm giãn xây được xem là giải pháp phù hợp với các khách hàng muốn “giữ chỗ tương lai” với mức giá hiện tại và nhà đầu tư muốn tối ưu hiệu quả sử dụng vốn. Theo mô hình này, giá trị đất, thương mại và chi phí xây dựng được tách riêng, giúp khách hàng chỉ cần chuẩn bị nguồn vốn ban đầu thấp hơn để sở hữu tài sản.

Anh Hoàng Kim Anh Khoa, chuyên viên kinh doanh của Aka Lands cho biết, đối với dòng sản phẩm này, khách mua sẽ thanh toán trước phần tiền đất và giá trị thương mại. Chi phí xây dựng được “khóa cứng” và thanh toán sau, giúp khách hàng không bị phát sinh chi phí khi giá vật liệu xây dựng leo thang.

“Dòng sản phẩm này phù hợp với những nhà đầu tư vốn mỏng, hay muốn đa dạng kênh đầu tư và những người chưa có nhu cầu vào ở liền”, anh Khoa nói thêm.

Đáng chú ý, bên cạnh lợi thế về dòng vốn, nhiều nhà đầu tư còn nhìn thấy tiềm năng khai thác dài hạn từ cộng đồng cư dân chất lượng cao được kỳ vọng hình thành rất nhanh nhờ tiến độ thi công thần tốc cùng những chính sách thu hút cư dân về ở sớm của chủ đầu tư.

“Tôi đang rất hồi hộp chờ bảng giá được công bố ngày 31/5 để nhanh tay “ấn nút” sở hữu ngay, nếu chậm tay sợ lại vụt mất căn mình thích trong giai đoạn đầu giá tốt”, chị Bích Vân chia sẻ sau khi nghe tư vấn về dòng sản phẩm giãn xây.

Vinhomes Sài Gòn Park đang cho thấy sức hút rõ rệt bởi 3 dòng sản phẩm chiến lược

Sự cộng hưởng giữa đa dạng dòng sản phẩm, đa dạng tiện ích đẳng cấp, cũng như tiềm năng tăng trưởng vượt bậc của dự án đã đẩy thị trường vào một trạng thái “nén” kỷ lục trước giờ G công bố giá. Và sự quan tâm và khát khao sở hữu của khách hàng chính là thước đo đắt giá nhất bảo chứng cho sức hút từ Vinhomes Sài Gòn Park - đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất phía Tây Bắc TP.HCM.