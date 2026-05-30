Nhà phố vuông vức nhưng không nhàm chán nhờ thiết kế lệch tầng

TPO - Thủ pháp lệch tầng cùng tinh thần wabi-sabi trong phong cách hiện đại giúp không gian trở nên gần gũi, thông thoáng và giàu cảm xúc hơn bởi những bức tường hiệu ứng thô mộc, đường cong uyển chuyển và chất liệu gỗ nguyên bản.

Ngôi nhà được thiết kế mặt tiền hiện đại với các điểm nhấn thị giác ở phần ban công. Mềm mại và chau chuốt là ngôn ngữ chính.

Không gian bên trong được tổ chức mạch lạc với tầng một là khách + bếp, các tầng trên cho phòng ngủ riêng tư và phòng thờ ở tầng cao nhất.

Chiếu nghỉ lệch tầng được thiết kế thành một khu sinh hoạt chung với ghế sô pha êm ái và giá sách cho gia đình thêm những phút giây gần nhau.

Ánh sáng tự nhiên len lỏi qua giếng trời và các khe lấy sáng. Kết hợp với nội thất gỗ tông màu sáng, tường hiệu ứng cho gia chủ một không gian tươi sáng, nhẹ nhàng và thư giãn.