Nhà phố vuông vức nhưng không nhàm chán nhờ thiết kế lệch tầng

Ngôi nhà được thiết kế mặt tiền hiện đại với các điểm nhấn thị giác ở phần ban công. Mềm mại và chau chuốt là ngôn ngữ chính.
Không gian bên trong được tổ chức mạch lạc với tầng một là khách + bếp, các tầng trên cho phòng ngủ riêng tư và phòng thờ ở tầng cao nhất.
Chiếu nghỉ lệch tầng được thiết kế thành một khu sinh hoạt chung với ghế sô pha êm ái và giá sách cho gia đình thêm những phút giây gần nhau.
Ánh sáng tự nhiên len lỏi qua giếng trời và các khe lấy sáng. Kết hợp với nội thất gỗ tông màu sáng, tường hiệu ứng cho gia chủ một không gian tươi sáng, nhẹ nhàng và thư giãn.