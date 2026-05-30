Bãi bỏ thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai

Ninh Phan

TPO - Thủ tục hành chính về cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa được bãi bỏ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Việc bãi bỏ được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Cụ thể, danh mục thủ tục bị bãi bỏ gồm thủ tục “Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai” ở cấp trung ương và cấp tỉnh. Trước đây, thủ tục này được thực hiện tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và UBND cấp xã.

Theo Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP, việc cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin và Thông tư số 56/2024/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai từ Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.

Công khai thông tin vi phạm đất đai

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng công khai thông tin vi phạm, khắc phục vi phạm pháp luật đất đai và các văn bản quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ theo quy định.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngày 31/1/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật Đất đai.

Trong đó, khoản 3 Điều 13 và khoản 2 Điều 15 của Nghị định quy định UBND cấp tỉnh phải đăng công khai thông tin vi phạm, khắc phục vi phạm pháp luật đất đai và các văn bản quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Hiện Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện Cổng thông tin điện tử của Bộ để phục vụ việc đăng tải các nội dung này. Trong thời gian chờ hoàn thiện hệ thống, Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo ban hành văn bản quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai; đồng thời gửi các văn bản, danh sách và nội dung thông tin vi phạm, khắc phục vi phạm pháp luật đất đai về Bộ để đăng tải công khai...

#Bộ Nông nghiệp và Môi trường #bãi bỏ thủ tục hành chính #dữ liệu đất đai #nhà ở

