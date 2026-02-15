Lộ trình hoàn tất chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

TPO - Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành chỉ đạo địa phương hoàn thiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; hoàn thành trong tháng 3/2026.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành triển khai các nhiệm vụ để hoàn thành việc đo đạc, thống kê, số hoá, làm sạch hệ thống dữ liệu đất đai trên toàn quốc.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, các bộ, ngành chỉ đạo các địa phương tiếp tục hoàn thiện khối lượng nhiệm vụ còn lại trong chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; hoàn thành trong tháng 3/2026.

Hoàn thành Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong tháng 3.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương; đồng thời, đưa ngay kết quả vào quản lý, vận hành, khai thác, đồng bộ, tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; hoàn thành trong tháng 12/2026.

Thủ tướng đồng thời cũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an và địa phương xác thực thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đồng bộ, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với trung tâm dữ liệu quốc gia; rà soát, triển khai các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đất đai; hoàn thành trong tháng 6/2026.

Bộ Công an có trách nhiệm rà soát, đánh giá an ninh, an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại các cấp phục vụ kết nối, chia sẻ với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành để hướng dẫn các địa phương xây dựng định mức, đơn giá thuê dịch vụ công nghệ thông tin cho hoạt động quản lý, vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai; hoàn thành trong tháng 2/2026.

Thủ tướng lưu ý UBND các tỉnh, thành phố sử dụng có hiệu quả các tài liệu, hồ sơ, bản đồ hiện có để cập nhật, số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Đặc biệt, dữ liệu đất đai đã được xây dựng phải được đưa ngay vào quản lý, vận hành, khai thác phục vụ công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai thực hiện chỉ thị này để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.