Xã hội

Google News

Hoa Tết phủ kín đường phố Quy Nhơn, tiểu thương thấp thỏm chờ khách

Trương Định

TPO - Những ngày cận Tết, dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) ngập tràn sắc màu với những dãy hoa mai, cúc, quất, đào… được bày kín vỉa hè. Tuy nhiên theo người bán, lượng khách đến xem và mua hoa năm nay khá thưa thớt.

tp-c_img-5000.jpg
Tại một góc đường Nguyễn Tất Thành, ông Hoàng Tân (50 tuổi, phường An Nhơn Đông) đứng trông những chậu mai vàng﻿. Ông cho biết đã thuê mặt bằng với giá 6 triệu đồng, đưa mai xuống bãi bán được 3 ngày nhưng chỉ mới bán được vài cây.
tp-c_img-5006.jpg
tp-c_img-5017.jpg
tp-c_img-5041.jpg
Theo ông Tân, thị trường hoa Tết năm nay phong phú, song sức mua giảm rõ rệt so với các năm trước. “Cung vượt quá cầu nên bán chậm hơn hẳn”, ông nói.
tp-c_img-4994.jpg
tp-c_img-5004.jpg
Những chậu mai vàng bung nở rực rỡ được người dân chọn mua, mang về nhà.
tp-c_img-5025.jpg
Cách đó không xa, ông Lê Văn Hóa (66 tuổi, phường Quy Nhơn Đông) cũng chung nỗi lo. Ông thuê mặt bằng hết 12 triệu đồng, đưa hơn 100 chậu cúc xuống từ ngày 8/2 nhưng đến nay mới bán được vài chục chậu. “Tết nào tôi cũng bán ở đây nhưng chưa năm nào thấy sức mua chậm như năm nay, dù giá hoa vẫn ở mức trung bình như mọi năm”, ông chia sẻ.
tp-c_img-5027.jpg
Ông Hóa cho biết thêm, đợt lũ cuối năm 2025 khiến vườn hoa của gia đình thiệt hại nặng. Để có hàng phục vụ Tết﻿, ông phải nhập thêm hoa từ các nhà vườn khác để bán, mong sao kiếm ít tiền sắm sửa ngày Tết.
tp-c_img-5086.jpg
Gắn bó nhiều năm với thị trường hoa Tết trên đường Nguyễn Tất Thành, bà Trần Thị Nhựt (65 tuổi, xã Cát Tân) cũng thừa nhận chưa năm nào việc buôn bán lại ế ẩm﻿ như vậy. Dù đã cận kề ngày 29 Tết, người mua vẫn chủ yếu đi xem, tham khảo giá.
tp-c_img-4990.jpg
tp-c_img-5069.jpg
tp-c_img-5099.jpg
Các tiểu thương ngồi trông hoa chờ mong khách ghé mua hoa Tết.
tp-c_img-5009.jpg
Một điểm bán hoa Tết tại góc đường Nguyễn Tất Thành - Hoàng Diệu.
tp-c_hoa.jpg
Một điểm bán hoa đào Tết nhưng vắng bóng khách hàng tới xem, mua hoa.
tp-c_img-5059.jpg
tp-c_img-5061.jpg
tp-c_img-5073.jpg
tp-c_img-5096.jpg
Hoa Tết ken kín vỉa hè đường phố Quy Nhơn.
tp-c_img-5104.jpg
Người dân tranh thủ dạo quanh “đường hoa” Nguyễn Tất Thành, vừa ngắm sắc mai, cúc, đào rực rỡ vừa chọn cho gia đình những cành hoa ưng ý chưng Tết.
tp-c_img-5038.jpg
Những cây quất trĩu quả, lá xanh mướt, người mua đến săm soi từng dáng thế để chọn về chưng Tết.
tp-c_img-5044.jpg
Sau khi lựa được cây quất ưng ý, người mua cẩn thận buộc dây, thuê xe chở về nhà, nâng niu như mang theo cả lộc xuân về chưng trong những ngày Tết.
Trương Định
#hoa Tết #Quy Nhơn #thị trường hoa #sức mua hoa #hoa ế ẩm #Tết Nguyên đán #đường Hoa Nguyễn Thành

