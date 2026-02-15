Hoa Tết phủ kín đường phố Quy Nhơn, tiểu thương thấp thỏm chờ khách

TPO - Những ngày cận Tết, dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) ngập tràn sắc màu với những dãy hoa mai, cúc, quất, đào… được bày kín vỉa hè. Tuy nhiên theo người bán, lượng khách đến xem và mua hoa năm nay khá thưa thớt.