Ngược xuôi những chuyến xe chở hoa, cây cảnh Tết

Thu Hiền

TPO - Cận Tết, giữa sắc hoa rực rỡ, có những chuyến xe lặng lẽ ngược xuôi, họ không chỉ chở theo hoa xuân, mà còn mang cả không khí Tết đến với nhiều gia đình.

Video: Ngược xuôi những chuyến xe chở hoa, cây cảnh Tết.
tp-10-8895.jpg
Chiều 14/2 (tức 27 Tết Bính Ngọ), nhiều người làm nghề vận chuyển thuê cây cảnh vẫn đang tranh thủ túc trực tại các điểm bán hoa ở các tuyến phố trung tâm tỉnh Nghệ An, với hy vọng chạy thêm vài cuốc, kiếm tiền trang trải Tết.﻿
tp-12.jpg
tp-7.jpg
Anh Lê Văn Tuấn (29 tuổi, trú xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) bình thường làm thợ hồ, nhưng cứ cận Tết là xin nghỉ vài tuần để ra thành phố chở cây thuê. “Công trình nghỉ, mình cũng tranh thủ kiếm thêm. Chở thế này phải đi chậm, né ổ gà, né xe khác. Nguy hiểm nhất là mấy đoạn đông người, chỉ sợ quẹt vào ai hoặc gãy cành”, anh cho hay.
tp-anh-2.jpg
Năm nay thị trường hoa Tết ảm đạm hơn những năm trước, vì thế những người làm nghề “chở Tết”﻿ về nhà cho khách cũng ít việc hơn. “Năm ngoái mỗi ngày, ít nhất tôi cũng chở được 10 chuyến, năm nay, một ngày chỉ được 5 - 6 chuyến thôi”, anh Nguyễn Huân (34 tuổi) nói.
tp-23-9310.jpg
tp-22.jpg
Người chở buộc dây cố định đào, quất vào xe trước khi giao cho khách.
tp-29.jpg
Những năm gần đây, vận chuyển cây cảnh dịp Tết được xem là nghề “hot”, tạo việc làm thời vụ cho hàng trăm lao động. Trung bình, mỗi người có thể kiếm được 500.000 đến 1 triệu đồng mỗi ngày, thậm chí có thể hơn nếu gặp nhiều khách. Tuy nhiên, nghề này cũng đang phải cạnh tranh rất lớn. Tại các điểm bán hoa Tết, thường có 4 - 5 người túc trực.
tp-anh1.jpg
“Năm nay, có nhiều người chở hoa Tết thuê, người mua lại ít nên cũng ít việc. Tôi làm đến 29 Tết, thêm được cuốc nào hay cuốc đó, kiếm tiền cho vợ con trang trải Tết”, anh Nguyễn Văn Hòa (42 tuổi, trú xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An) nói.
tp-13-7.jpg
tp-17-3801.jpg
Theo các lao động, mức giá vận chuyển cây cảnh ngày Tết tùy thuộc vào nhiều yếu tố như khoảng cách, độ lớn và giá trị của cây cảnh, dao động từ 100.000 - 300.000 đồng/chuyến.
tp-3-4938.jpg
Việc vận chuyển cây cảnh thuê ngày Tết dù có thu nhập cao hơn nhiều so với công việc thường ngày, song cũng có rất nhiều rủi ro﻿, đặc biệt là những chậu cây đắt tiền.
tp-16.jpg
Để đảm bảo an toàn, họ thường kết hợp 2 - 3 người thành một nhóm. Người điều khiển xe, người còn lại ngồi phía sau giữ cây.
tp-18-7147.jpg
Nghề chở cây cảnh thuê không chỉ là chuyện mưu sinh mà còn là một phần của không khí Tết. Những người lao động ấy, bằng chiếc xe cũ và đôi tay chai sạn, đã góp phần đưa “mùa xuân” đến từng con phố, từng ngôi nhà.
Thu Hiền
#hoa Tết #cây cảnh #xe chở hoa #chuẩn bị Tết #dịch vụ vận chuyển #mùa xuân

