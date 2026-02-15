Ngược xuôi những chuyến xe chở hoa, cây cảnh Tết

TPO - Cận Tết, giữa sắc hoa rực rỡ, có những chuyến xe lặng lẽ ngược xuôi, họ không chỉ chở theo hoa xuân, mà còn mang cả không khí Tết đến với nhiều gia đình.