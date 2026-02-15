Ngược xuôi những chuyến xe chở hoa, cây cảnh Tết

TPO - Cận Tết, giữa sắc hoa rực rỡ, có những chuyến xe lặng lẽ ngược xuôi, họ không chỉ chở theo hoa xuân, mà còn mang cả không khí Tết đến với nhiều gia đình.
Anh Lê Văn Tuấn (29 tuổi, trú xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) bình thường làm thợ hồ, nhưng cứ cận Tết là xin nghỉ vài tuần để ra thành phố chở cây thuê. “Công trình nghỉ, mình cũng tranh thủ kiếm thêm. Chở thế này phải đi chậm, né ổ gà, né xe khác. Nguy hiểm nhất là mấy đoạn đông người, chỉ sợ quẹt vào ai hoặc gãy cành”, anh cho hay.
Người chở buộc dây cố định đào, quất vào xe trước khi giao cho khách.
Theo các lao động, mức giá vận chuyển cây cảnh ngày Tết tùy thuộc vào nhiều yếu tố như khoảng cách, độ lớn và giá trị của cây cảnh, dao động từ 100.000 - 300.000 đồng/chuyến.