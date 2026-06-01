Mặt tiền và lõi xanh giúp nhà phố hẹp ngang luôn thoáng mát

TPO - Thay vì đóng kín để chống nóng và giữ sự riêng tư, ngôi nhà vừa tràn ngập nắng gió vừa giữ được sự kín đáo giữa phố thị xô bồ.

Công trình nổi bật với thiết kế hai lớp mặt tiền kết hợp các khoảng sân trong tách biệt, giúp ánh sáng và gió tự nhiên lưu thông hiệu quả khắp không gian.

Thay vì đóng kín để chống nóng, ngôi nhà chọn cách “mở có kiểm soát”, tạo nên lớp đệm khí hậu giúp giảm nhiệt mà vẫn đảm bảo riêng tư. Cách tổ chức khoảng rỗng thông minh đã khiến ngôi nhà luôn sáng, thoáng và có chiều sâu thị giác.

Nội thất chủ yếu bằng gỗ và kim loại đơn giản, gọn gàng và có khả năng thay đổi, di chuyển linh hoạt. Nó vừa có khả năng đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng, vừa tạo ra sự thống nhất với toàn bộ kiến trúc, và tạo ra nhiều khoảng trống hơn cho ngôi nhà.