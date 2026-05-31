Vườn, nhiều mảng xanh trong nhà tăng trải nghiệm sống cho gia chủ

TPO - Thay vì đưa một diện tích nhỏ cây xanh vào nhà, thiết kế này đưa các khu vực công năng len lỏi giữa các khu vườn.

Không gian được kiến tạo bằng sự đối thoại đầy tinh tế giữa ánh sáng, bóng đổ và những mảng cây xanh len lỏi khắp ngôi nhà, tạo nên cảm giác vừa riêng tư vừa rộng mở.

Kiến trúc hiện đại được tiết chế bằng những gam màu trầm ấm, vật liệu mộc mạc và cách tổ chức không gian đầy chiều sâu, để mọi góc nhỏ đều mang lại cảm giác thư giãn và an yên.

Hành lang nối các khối nhà được thiết kế như một cây cầu gỗ bắc qua trung tâm khu vực sinh hoạt chung. Vừa là điểm nhấn thị giác vừa đem lại những trải nghiệm thú vị cho gia chủ.

Các không gian riêng tư trầm ấm cho hoạt động thư giãn và nghỉ ngơi. Bên ngoài, các khu vườn vẫn lặng lẽ ôm bọc lấy con người.