Yêu cầu chủ đầu tư 350 dự án báo cáo vướng mắc để tháo gỡ

TPO - UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các chủ đầu tư có dự án nằm trong danh mục 350 dự án, khu đất được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù khẩn trương báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án tháo gỡ trước ngày 10/6.

Khu đô thị Hera Complex Riverside tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (Đà Nẵng) do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư nằm trong danh sách 350 dự án phải tháo gỡ.

Ngày 3/6, UBND TP. Đà Nẵng cho biết đã có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương và các nhà đầu tư liên quan nhằm đẩy nhanh việc rà soát, xử lý các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn theo các cơ chế đặc thù được Quốc hội cho phép.

Theo đó, các chủ đầu tư có dự án thuộc danh mục ban hành kèm Quyết định số 2234 ngày 21/5/2026 phải khẩn trương báo cáo hiện trạng thực hiện dự án, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải và kiến nghị giải pháp xử lý cụ thể.

Nội dung báo cáo phải làm rõ các vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hằng năm, quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư cũng như các thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu nhà đầu tư đánh giá năng lực triển khai dự án, tình hình ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, tiến độ thi công xây dựng và xây dựng kế hoạch thực hiện trong thời gian tới với các mốc tiến độ cụ thể.

Đáng chú ý, UBND TP. Đà Nẵng đề nghị các chủ đầu tư không chỉ nêu khó khăn mà còn phải chủ động đề xuất phương án tháo gỡ theo cơ chế đặc thù, xác định rõ những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, địa phương để tạo cơ sở xử lý nhanh, hiệu quả.

Các báo cáo sẽ được gửi về các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương nơi có dự án để xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc tổng hợp, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo xử lý.

Lãnh đạo thành phố cũng cảnh báo đối với những dự án chậm triển khai, nếu nhà đầu tư không gửi báo cáo đúng thời hạn, không chứng minh được năng lực hoặc không thể hiện cam kết tiếp tục thực hiện dự án, các cơ quan chức năng sẽ tham mưu các biện pháp xử lý theo quy định.

Trước đó (ngày 21/5), UBND TP. Đà Nẵng đã công bố danh mục 350 dự án và khu đất được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 170/2024/QH15 và Nghị quyết 29/2026/QH16 của Quốc hội.

Đây được xem là cơ sở quan trọng để tháo gỡ những tồn tại kéo dài nhiều năm, khơi thông nguồn lực đất đai, đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trong danh mục có nhiều dự án đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng và khu dân cư quy mô lớn từng gặp vướng mắc về pháp lý, quy hoạch, giải phóng mặt bằng hoặc chậm triển khai trong thời gian dài.

Đáng chú ý, các dự án tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc như: Khu đô thị Bách Thành Vinh mở rộng, Bách Thành Vinh, Hera Complex Riverside, khu dân cư chợ Điện Dương, 7B mở rộng, khu đô thị An Phú Quý, Sentosa Riverside, khu dân cư An Cư 1 do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư vướng mắc kéo dài nhiều năm.

Tại một số dự án, Công ty Bách Đạt An bằng nhiều phương thức, đã tổ chức huy động vốn trái phép lên tới hàng trăm tỷ đồng của hàng ngàn khách hàng, dẫn đến nhiều hệ lụy, gây bức xúc cho người dân mua đất nền tại các dự án của công ty này.

UBND TP. Đà Nẵng cho rằng, việc chủ đầu tư chủ động báo cáo đầy đủ thực trạng và đề xuất hướng xử lý sẽ giúp quá trình tháo gỡ được triển khai đồng bộ, đúng trọng tâm và đạt hiệu quả thực chất.